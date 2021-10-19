«الخليج» الإماراتية: تأمل في تسوية سياسية شاملة باجتماع اللجنة الدستورية السورية

أعربت صحيفة “الخليج” الإماراتية عن أملها في أن يفتح اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف الباب لعملية أوسع وأعمق ويوفر منطلقاً لتسوية سياسية وإطارًا لشكل النظام الذي ستقوم عليه سوريا مستقبلاً بعد الخروج من هذا الصراع الممتد لأكثر من عشر سنوات.



وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، تحت عنوان (الدستورية السورية.. من جديد) - "بعد غياب ثمانية أشهر، عادت اللجنة الدستورية السورية إلى الاجتماع في جنيف بعد خمسة اجتماعات سابقة لم تؤدِ إلى أي تقدم يمكن البناء عليه في إحداث اختراق في الأزمة السورية، نتيجة تباعد المواقف بين وفدي الحكومة والمعارضة، وعدم الاتفاق على حلول وسط بشأن نقاط الخلاف".

ورأت الصحيفة أن حل النزاع في سوريا - من خلال إصلاح دستوري أو دستور جديد غير ممكن - إلا أن التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابًا لعملية أوسع وأعمق، ويوفر منطلقاً لتسوية سياسية، وإطارًا لشكل النظام الذي ستقوم عليه سوريا مستقبلًا بعد الخروج من هذا الصراع الممتد لأكثر من عشر سنوات، وأدى إلى دمار واسع ومصرع مئات الآلاف وأضعافهم من الجرحى، عدا عن تشريد الملايين في الداخل والخارج، ووقوع مساحات واسعة من شمال وشمال غربي البلاد تحت سيطرة ميليشيات إرهابية ومجموعات مسلحة، متسائلة هل يحمل الاجتماع السادس للجنة المصغرة /خمسين عضوًا والذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل من جديد؟.

ولفتت إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون يؤكد أن اللجنة سوف تعمل في جولتها السادسة وفق منهجية جديدة غير تلك التي عملت عليها في السابق، أي أن تعمل :بجدية على عملية صياغة إصلاح دستوري، وليس التحضير فقط"، وتعتمد هذه المنهجية على احترام القواعد الإجرائية، وتقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية. ويمكن للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012، أو أن تقوم بتعديل الدستور الحالي، أو صياغة دستور جديد، وعلى نحو يتماشى مع القرار الأممي 2254، الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ويستند إلى الالتزام بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وصولاً إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة.

وذكرت أن بيدرسون عمل - بشكل مكثف خلال الأشهر القليلة الماضية - مع رئيسي وفدي الحكومة السورية أحمد الكزبري، والمعارضة هادي البحرة، للتحضير للجولة الجديدة، كما قام بزيارة موسكو مرتين منذ الاجتماع الأخير، لمطالبتها بالإسهام في إنجاح هذه الخطوة، كما عقد اجتماعاً في جنيف مساء أمس الأول مع كل من الكزبري والبحرة للوقوف على استعدادهما مباشرة محادثات إيجابية تفضي إلى نتيجة، وتكون مختلفة عن الاجتماعات السابقة.

وقالت "الخليج" إن الأزمة السورية تتجاوز - في أبعادها - مسألة الدستور، فهي صراع مكشوف بين قوى إقليمية ودولية، وجدت في الجغرافيا السورية ساحة مناسبة لتصفية حساباتها من خلال قوى ومجموعات مسلحة تعمل لحسابها بالوكالة، أو من خلال انخراط مباشر بقوات نظامية تعمل على توفير الدعم والإسناد لهذه المجموعات التي تنفذ مخططاتها، معتبرة أن الدستور - وشكله ومضامينه - جزء ثانوي من الصراع، وأعضاء اللجنة الدستورية هم مجرد تروس قانونية في هذا الصراع، وقدرتهم على تحديد مضمون الدستور يتوقف على ما يحققه كل طرف في الميدان من نقاط قوة.