الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زلزال بقوة 6.4 درجات يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

زلزال
زلزال

شعر سكان شمال مصر بهزة أرضية، فى السابعة والنصف، صباح اليوم الثلاثاء، مما أصاب المواطنين بحالة من الذعر والقلق.   

وأفادت فضائية العربية، بأن الهزة الأرضية مصدرها البحر المتوسط شعر بها سكان مصر ولبنان وإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عربية أن زلزال بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من جزيرة كريت، شعر به سكان بلاد الشام ومصر.

وكشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان عدة مناطق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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