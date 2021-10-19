لاتفيا تخطط لإغلاق جديد بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء اللاتفي كريس جانيس كارينش مساء الإثنين، بعد اجتماع للمجلس الوزاري المعني بأزمة فيروس كورونا في البلاد، إن بلاده تخطط لإغلاق جديد بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لفرانس برس.

ومن أجل السيطرة على انتشار الفيروس، سيجري فرض قيود على الحياة العامة في البلاد خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 15 نوفمبر، ومازال يتعين على مجلس الوزراء الموافقة على إجراءات الإغلاق يوم الأربعاء.

وستغلق جميع المتاجر ومقدمي الخدمات، باستثناء المحلات التجارية التي تلبي الاحتياجات اليومية ، وسيجري على الأرجح إغلاق المدارس وتعطيل الفصول الدراسية والتحول إلى التعلم عن بعد.

ولن يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لسبب وجيه بين الساعة 8 مساء و5 صباحاً.

وتفاقمت أزمة فيروس كورونا في لاتفيا مؤخراً على الرغم من القيود الجديدة.

وذكرت السلطات الصحية فى ريجا يوم الاثنين أنه تم تسجيل حوالى 1307 حالات إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص من سكان البلاد في الأسبوعين الماضيين، وهو ارتفاع جديد منذ بداية الجائحة.

وتم تطعيم ما يقل عن نصف عدد سكان البلاد الذين يقدر عددهم بـ 9ر1 مليون نسمة بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.