الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: قلقون من تطور القدرات العسكرية الصينية ونرحب بالمنافسة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين أساكي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن تطور القدرات العسكرية الصينية، لكنها ترحب بالمنافسة الشديدة معها.

جاء ذلك في إيجاز صحفي للبيت الأبيض، تعليقا على التقارير التي نشرت قبل يومين، وكشفت النقاب عن قيام الصين في أغسطس الماضي بإجراء تجربة على صاروخ أسرع من الصوت وقادر على إطلاق قنبلة نووية بعد دورانه حول الكرة الأرضية.

وأوضحت متحدثة البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تريد مثل هذه المنافسة التي تتطور إلى صراع بين البلدين، "وهذه رسالتنا التي نوجهها للصين بصورة غير معلنة أيضا".

ويعتبر بعض المراقبين أن مثل هذا التطور؛ يمثل تقدما ملموسا في القدرات العسكرية الصينية، رغم أن بكين تقول إن ما جرى كان مهمة فضائية وليس تجربة صاروخية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال - خلال جولته في أوروبا التي بدأها أمس - "نراقب عن كثب تطور التسلح الصين والقدرات والأنظمة المتقدمة، والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات في المنطقة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنها ستمنح 105 ملايين دولار للشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن ذلك يأتي كجزء من التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ببناء اقتصاد للطاقة النظيفة و تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية خلال 2050.

وأضاف البيان أن الـ105 ملايين دولار سوف تدعم مشروعات تتراوح من تكنولوجيا الطاقة و الزراعة المستدامة إلى مراقبة الغلاف الجوي و إزالة الكربون، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة التي تلقت في السابق منحًا من وزارة الطاقة للبحث و التطوير حققت مبيعات تزيد على 1.7 مليار دولار.

ولفت البيان إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية ساعدت مؤخرًا في دعم تطوير تقنيات جديدة يمكنها قياس التفاعلات الكيميائية النانوية، وأتمتة الاتصال البصري في مراكز البيانات المتقدمة، وقياس الهباء الجوي لأبحاث المناخ.

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