بوليفيا: وزير الدفاع السابق خطط لاغتيال الرئيس آرسى

قال وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيلو إن وزير الدفاع السابق فرناندو لوبيز خوليو استعان بمرتزقة من الولايات المتحدة وكولومبيا لمحاولة اغتيال الرئيس لويس آرسي عام 2020.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، أوضح ديل كاستيلو أن وزير الدفاع الأسبق أحضر هؤلاء المرتزقة إلى البلاد عشية الانتخابات لتنظيم محاولة اغتيال للمرشح الرئاسي لويس آرسي، مضيفا أن بعضا من هؤلاء المرتزقة احتجزوا بعد تسعة أشهر لتورطهم في قتل رئيس هايتي السابق جوفينيل مويس.

وأضاف وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، سعى لوبيز خوليو إلى تحقيق هدف البقاء في السلطة وقتل البوليفيين بأيدي قتلة أجانب... خلال الانتخابات... كانت هناك محاولة لاغتيال رئيسنا".

وبحسب الوزير، فإن سلطات بلاده تستعد لطلب تسليم وزير الدفاع السابق من البرازيل، التي غادر إليها بعد فوز آرسي بالانتخابات.

كما عرض وزير الداخلية تسجيلات لمحادثات هاتفية حول نقل المرتزقة من قاعدة في ميامي الأمريكية إلى بوليفيا بواسطة طائرات C-130، مشيرا إلى أن كولومبيين اثنين، كانا في بوليفيا خلال انتخابات عام 2020 بتكليف من وزير الدفاع بصفتهما "مختصين أمنيين"، تكشّف فيما بعد أنهما من بين المرتزقة المحتجزين في هايتي إثر اغتيال الرئيس مويس.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنها ستمنح 105 ملايين دولار للشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن ذلك يأتي كجزء من التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ببناء اقتصاد للطاقة النظيفة و تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية خلال 2050.

وأضاف البيان أن الـ105 ملايين دولار سوف تدعم مشروعات تتراوح من تكنولوجيا الطاقة و الزراعة المستدامة إلى مراقبة الغلاف الجوي و إزالة الكربون، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة التي تلقت في السابق منحًا من وزارة الطاقة للبحث و التطوير حققت مبيعات تزيد على 1.7 مليار دولار.

ولفت البيان إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية ساعدت مؤخرًا في دعم تطوير تقنيات جديدة يمكنها قياس التفاعلات الكيميائية النانوية، و أتمتة الاتصال البصري في مراكز البيانات المتقدمة، و قياس الهباء الجوي لأبحاث المناخ.