الخارجية الفرنسية: طرد سفيرنا من بيلاروس قرار أحادى الجانب

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن طرد بيلاروس السفير الفرنسي لدى مينسك نيكولاس دي لاكوست "قرار أحادي الجانب".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، جاء إعلان الخارجية الفرنسية في أعقاب نشر دي لاكوست رسالة وداع مصورة على "يوتيوب"، حث فيها مواطني بيلاروس على "ألا يفقدوا الأمل"، مضيفا أن الفترة التي قضاها في البلاد "صعبة لكنها لا تنسى".

وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها إن عدم تقديم دي لاكوست أوراق اعتماده للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "تصرف يتماشى مع الموقف الأوروبي المشترك المتمثل في عدم الاعتراف بشرعية نتيجة الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020".

وكانت وزارة الخارجية البيلاروسية قالت إن مغادرة السفير الطارئة مرتبطة بعدم رغبته في تقديم أوراق اعتماده إلى لوكاشينكو.

وعلى صعيد آخر، سجلت فرنسا 3822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و189 ألفا و566 إصابة، والوفيات إلى 118 ألفا و183 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 101 مليون و500 ألف و513 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.