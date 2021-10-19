الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدح وأناشيد.. احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى فى أسوان

احتفالات الطرق الصوفية
احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف

شهدت منطقة أرض المعارض في أسوان، حضور مئات من الأهالي لاحتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف، حيث حرص العديد منهم على اصطحاب أطفالهم برفقتهم، لمشاهدة المدح والذكر في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف 


وتنوعت السرادق الموجودة داخل منطقة أرض المعارض في أسوان، حيث لكل طريقة واحدًا وعدد كبير من الحضور، وسط أجواء دينية مليئة بالفرحة والبهجة احتفالا بمولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.


كما حرص العديد من أصحاب عربات العصائر، والألعاب الوقوف في منتصف الاحتفالات للسعي وراء رزقهم خلال احتفالية المولد.

 

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احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف 


جدير بالذكر أن الشارع الجديد بمدينة أسوان، شهد مساء الإثنين مرور زفة الطرق الصوفية احتفالاً بحلول المولد النبوي الشريف، حيث تنوعت القصائد والمدح الذي يرددونها أثناء مرورهم من الشارع وشاركهم الأهالي خلالها للأحتفال بمولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم،وجاء ذلك  في أجواء روحانية مميزة.


وحرص العديد من التابعين للطرق الصوفية في أسوان على استقلال الأحصنة والجمال ورفع الأعلام الخضراء الحاملة لاسم الطريقة التابعين لها، وسادت حالة من البهجة والفرحة بين الأطفال والكبار والسيدات أثناء مشاركتهم لزفة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف والتي تنتهي عند منطقة أرض المعارض لاستكمال باقي الاحتفالات في السرادق المخصص لهم.

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احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف 

وحرص العديد من الأهالي والأطفال على الانتظار بجميع أرجاء الشارع الجديد وسط مدينة أسوان لمشاهدة مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وترديد مديح وقصائد للنبي صلى الله عليه وسلم احتفالاً بحلول مولده الشريف.


ومن ناحية أخرى بعث اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد تلك المناسبة علي مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

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احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف 

كما قدم اللواء أشرف عطية بخالص التهاني لمواطني المحافظة بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على أبناء أسوان بجميع مراكزها ومدنها وقراها بالتقدم والتنمية والرخاء.

 

وأكد محافظ أسوان أن أهمية الإقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم التعاون والترابط والإنتماء ، وأن نقتدي بتعاليمه التي من أهمها الدعوة إلى الإخلاص في العمل والمعاملة الطيبة والخير للناس أجمعين.

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احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف 
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رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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