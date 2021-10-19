بريطانيا تتجه لبناء تحالفات مع الاتحاد الأوروبى رغم خلافاتها مع فرنسا

قالت مصادر في وزارة الخارجية البريطانية لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن المملكة المتحدة قد تبرم اتفاقية مع دول الاتحاد الأوروبي المتعاطفة مع خروجها من الاتحاد، وبناء تحالفات مع دول أكثر تعاطفاً في الاتحاد الأوروبي وسط عداء متزايد من فرنسا.



وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يسعى إلى عقد قمة مع قادة أربع دول من أوروبا الشرقية وهي المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا في أوائل العام المقبل لبحث هذه الاتفاقية.



وبحسب الصحيفة قد يتم بناء علاقات قوية بين بريطانيا مع تحالف فيشجراد، وهو تحالف ثقافي وسياسي من الدول الأربع، دعمًا من المملكة المتحدة لبوليكسيت (وهو خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي) والجهود التي تبذلها الدول الثلاث الأخرى لتأكيد سيادتها ضد الاتحاد.



يتزامن هذا التقارب مع تصعيد فرنسي تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو بريكست أو حكومة بوريس جونسون نفسها، فلم ففي نهاية الأسبوع قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركرون إنه "من المستحيل" التعامل مع رئيس الوزراء البريطاني.



لقد لعبت ترتيبات الصيد على السواحل البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمهاجرون الذين يعبرون القنال الإنجليزي ودور المملكة المتحدة في صفقة اوكوس أو التحالف بين استراليا وبريطانيا والولايات المتحدة دورًا في التوترات بين البلدين.



ومع استعداد ماكرون لتعيين وزير أوروبا كليمنت بيون الذي يهاجم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليلعب دورًا رئيسيًا في حملته لإعادة انتخابه، يبدو أنه من غير المرجح أن يهدأ الخطاب المناهض للمملكة المتحدة في أي وقت قريب.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية، أن بريطانيا سجلت 49156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و45 وفاة أخرى في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كانت بريطانيا قد سجلت أمس 45140 إصابة بفيروس كورونا المستجد و57 وفاة بالمرض.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.