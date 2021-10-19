الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة: مستعدون للعمل مع كوريا الشمالية لنزع السلاح النووى من المنطقة

نووي كوريا الشمالية
نووي كوريا الشمالية

أكد الممثل الأمريكي الخاص لشؤون منع الأسلحة النووية جيفري أبيرهاردت، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية لنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال "أبيرهاردت"، خلال جلسة للجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعمل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية من أجل تحقيق هدفنا المتمثل في النزع الكامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن مقترح الولايات المتحدة "لا يزال على الطاولة دون أي شروط مسبقة".

وتابع: "سياستنا تمثل نهجًا عمليًا محسوبًا وعمليًا منفتحًا.. على الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية بهدف تحقيق تقدم ملموس من شأنه تعزيز أمن الولايات المتحدة وحلفائنا وقواتنا المتمركزة على الأرض".

وشدد على أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية لا يزال غير قابل للقهر.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنها ستمنح 105 ملايين دولار للشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن ذلك يأتي كجزء من التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ببناء اقتصاد للطاقة النظيفة وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية خلال 2050.

وأضاف البيان أن الـ105 ملايين دولار ستدعم مشروعات تتراوح من تكنولوجيا الطاقة والزراعة المستدامة إلى مراقبة الغلاف الجوي وإزالة الكربون، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة التي تلقت في السابق منحًا من وزارة الطاقة للبحث والتطوير حققت مبيعات تزيد على 1.7 مليار دولار.

ولفت البيان إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية ساعدت مؤخرًا في دعم تطوير تقنيات جديدة يمكنها قياس التفاعلات الكيميائية النانوية، وأتمتة الاتصال البصري في مراكز البيانات المتقدمة، وقياس الهباء الجوي لأبحاث المناخ.

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