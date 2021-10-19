وزارة الخارجية الأمريكية تفتح تحقيقات فى المرحلة الأخيرة من عمليات واشنطن بأفغانستان

أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بأن المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية فتح تحقيقات في المرحلة الأخيرة من عمليات واشنطن في أفغانستان.

وجاء في مذكرة داخلية موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اطلعت عليها "بوليتيكو"، أن التحقيقات تركز على برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، ومعالجة ملفات الأفغان الذين من المقرر السماح لهم بدخول الولايات المتحدة، وإعادة توطين المواطنين الأفغان، وإجلاء السفارة الأمريكية من كابل.

وأبلغت القائمة بأعمال المفتش العام بوزارة الخارجية ديانا شاو الكونغرس بفتح التحقيقات يوم الاثنين، بحسب رسالة أخرى، اطلعت عليها "بوليتيكو".

وأكد المتحدث باسم مكتب المفتش العام توجيه الرسالة بهذا الصدد إلى الكونجرس، لكنه اعتبر من غير الصحيح وصف ذلك بـ "تحقيقات"، موضحا أن الحديث يجري عن "المراجعة" لأعمال الإدارة الأمريكية.

وكان أعضاء الكونجرس قد فتحوا تحقيقات تحقيقات منفصلة بشأن الانسحاب من أفغانستان، الذي انتقده عدد من المشرعين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن مكاتب المفتشين العامين في وزارات أمريكية أخرى، بما فيها البنتاغون، والمفتش العام المختص بإعادة إعمار أفغانستان، ستفتح عمليات مراجعة خاصة بها بشأن الانسحاب من أفغانستان.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنها ستمنح 105 ملايين دولار للشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن ذلك يأتي كجزء من التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ببناء اقتصاد للطاقة النظيفة وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية خلال 2050.

وأضاف البيان أن الـ105 ملايين دولار ستدعم مشروعات تتراوح من تكنولوجيا الطاقة والزراعة المستدامة إلى مراقبة الغلاف الجوي وإزالة الكربون، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة التي تلقت في السابق منحًا من وزارة الطاقة للبحث والتطوير حققت مبيعات تزيد على 1.7 مليار دولار.

ولفت البيان إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية ساعدت مؤخرًا في دعم تطوير تقنيات جديدة يمكنها قياس التفاعلات الكيميائية النانوية، وأتمتة الاتصال البصري في مراكز البيانات المتقدمة، وقياس الهباء الجوي لأبحاث المناخ.