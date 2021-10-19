الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: لن نشارك فى محادثات موسكو حول أفغانستان

نيد برايس
نيد برايس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن الولايات المتحدة لن تشارك في "عملية موسكو" الخاصة بتسوية الأوضاع في أفغانستان بسبب صعوبات لوجستية، لكنها أكدت أن هذه المنصة "بناءة".

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريح صحفي أدلى به: "لن نشارك في عملية موسكو. الترويكا + (روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان) منصة بناءة وفعالة. نتوقع العمل في إطار هذا المؤتمر لكننا لسنا في موقف يمكننا فيه المشاركة هذا الأسبوع".

 

وأوضح أن الولايات المتحدة "يصعب عليها المشاركة خلال هذا الأسبوع"، لكنه أكد أن واشنطن تؤيد هذه العملية ويمكن أن تشارك فيها مستقبلا.

 

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستستضيف يوم 20 أكتوبر مؤتمرا حول الأوضاع في أفغانستان وتم توجيه الدعوة للمشاركة إلى كل من الولايات المتحدة والصين وباكستان والهند وإيران وحركة "طالبان".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنها ستمنح 105 ملايين دولار للشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

 

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن ذلك يأتي كجزء من التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ببناء اقتصاد للطاقة النظيفة وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية خلال 2050.

 

وأضاف البيان أن الـ105 ملايين دولار ستدعم مشروعات تتراوح من تكنولوجيا الطاقة والزراعة المستدامة إلى مراقبة الغلاف الجوي وإزالة الكربون، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة التي تلقت في السابق منحًا من وزارة الطاقة للبحث والتطوير حققت مبيعات تزيد على 1.7 مليار دولار.

 

ولفت البيان إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية ساعدت مؤخرًا في دعم تطوير تقنيات جديدة يمكنها قياس التفاعلات الكيميائية النانوية، وأتمتة الاتصال البصري في مراكز البيانات المتقدمة، وقياس الهباء الجوي لأبحاث المناخ.

أفغانستان محادثات موسكو حادث واشنطن شارك واشنط حول أفغان

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وائل لطفي

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