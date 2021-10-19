عروض بانوراما التراث فى بيت السنارى وختام مسابقة «المواهب الذهبية».. اليوم

تختتم في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح الجمهورية، فعاليات النسخة الرابعة من مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الهمم، والتي نظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية البلد اليوم.

تقدم للمسابقة "130" متسابقًا من محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، القليوبية، الدقهلية وأسيوط ، حيث تقدمت 9 فرق غنائية في مجال الغناء الجماعي، 50 مشترك في مجال الغناء الفردي، 20 متسابق في مجال العزف الموسيقي بالإضافة إلى 48 متسابق في مجال الاستعراض .

يرأس لجنة التحكيم دكتور مصطفى محمد الأستاذ بأكاديمية الفنون، وتضم في عضويتها دكتور محمد علاء فتحي الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية، المايسترو دكتور مدحت عبد السميع أستاذ التأليف الموسيقي للوتريات، دكتور عصام عزت الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للباليه، دكتورة نسرين رشدي عميد معهد الكونسيرفتوار، دكتورة سحر أمين بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، دكتورة سماح إسماعيل الأستاذ بقسم الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والفنان أحمد عبد الله مدرب الأصوات ومحفظ للتراث العربي والديني بدار الاوبرا .

ــ عروض بانوراما التراث في بيت السناري

في سياق متصل، يواصل بيت السناري الأثري بمقره الكائن بحارة منبج ــ حي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في السابعة مساء اليوم أيضا، عروض بانوراما التراث تحت عنوان "مصر مهد الحضارة وأرض الأبطال"، وذلك بالتعاون مع مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.

تحكي العروض تاريخ وحضارة مصر عبر العصور، وهي عبارة عن رحلة في الزمان والمكان لتسليط الضوء على تاريخ مصر القديم والحديث، حيث سيتم عرض قصة حياة الرئيس محمد أنور السادات "بطل الحرب والسلام" بمناسبة انتصارات أكتوبر، مع توضيح كافة الأحداث في هذه الفترة من تاريخ مصر، وكيف استطاعت مصر بأبطالها استعادة الأرض وتحقيق الانتصار في حرب أكتوبر المجيدة.

كما سيتم عرض برديات الخروج إلى النهار (كتاب الموتى)، وهو أقدم كتاب عن الطبيعة والموت والبعث، ويضم نصوص الأدب الجنائزي من صلوات وابتهالات ومدائح وتعاويذ مصرية سحرية مصحوبة برسومات، هذا بالإضافة إلى عرض لأهم وأشهر الملوك والحكام واعمالهم وانجازاتهم ابتداًء من الملك مينا نارمر موحد القطرين، وكذلك عرض لرحلة من أهم وأقدم الرحلات في التاريخ؛ وهي رحلة بلاد بونت التي حرصت الملكة حتشبسوت على تصويرها على جدران معبدها بالبر الغربي.

يذكر أن بانوراما التراث، هو عرض تفاعلي من إعداد مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، ويُقدم من خلال تسع شاشات رقمية هي الأولى من نوعها في العالم، وتجمع بانوراما التراث، ثروة من المعلومات الخاصة بالتراث الطبيعي والحضاري في شكل متناغم ومبتكر، بالإضافة إلى برنامج ثري وجذاب للوسائط المتعددة، وأحدث تكنولوجيا للعرض.