وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع مسئول أممى وألمانى سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة في الجزائر أليخاندرو إنريكي ألفاريز وكذلك وزير الدولة الألماني نيلز أنين سبل التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والأمم المتحدة .



وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم، أن لعمامرة استقبل وزير الدولة الألماني نيلز أنين، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة وكذلك سبل تعزيز التوافق القائم بين مواقف البلدين المبدئية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما استقبل وزير الخارجية الجزائرية أليخاندرو إنريكي ألفاريز، المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة في الجزائر، حيث شكل الاجتماع فرصة لمناقشة التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 6 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 205 آلاف و286.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد حالتي وفاة جديدتين بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و.872

وإشارت الوزارة إلى تماثل 71 مريضا للشفاء ليصل بذلك عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء 140 آلفا و.758

وبحسب الوزارة ،فيما يتواجد 13 مريضا في العناية المركزة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.