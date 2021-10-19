الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«المصرى للشئون الأفريقية»: العلاقات بين مصر وأفريقيا متعددة الجوانب

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن العلاقات بين مصر وأفريقيا متعددة الجوانب وتقوم على أساس الوقائع الجغرافية والتاريخية، مما يشكل حزمة من العلاقات بين مصر والقارة الأفريقية.


وقال السفير صلاح ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية - إن هناك شراكة بين مصر وأوغندا في الجانب السياسي والاقتصادي والعلمي، مشيرا إلى أن التعاون بين مصر وأوغندا في المجال الصحي يعتبر أحد أوجه التعاون في المجال الاجتماعي.


وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وأفريقيا تقوم على أسس ثابتة أبرزها الجغرافية ومياه النيل، مؤكدا أن مصر تلعب دورا محوريا وكبيرا في إدارة أزمة كورونا في القارة الأفريقية.


وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية أن "مصر وجهت استثمارات في قطاعات إنتاجية بدول أفريقيا للاستثمار في البنية التحتية في تلك الدول"، معلنا: "أوغندا أحد دول حوض النيل وتربطنا معها علاقات تاريخية وهناك اهتمام مصري بالاستثمار في أوغندا وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين".


وأضاف: "هناك توجه من مصر لعقد قمم مصغرة مع دول أفريقية لإحداث تأثير مباشر وسريع في مجالات التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي والإجتماعي".

 

وعلى صعيد آخر، ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها  أنه تم إعطاء 102 مليون و872 ألفا و162 جرعة لقاح ضد كورونا على مستوى القارة السمراء.


وأفاد بيان المراكز الأفريقية وهي وكالة رعاية صحية متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19 في إفريقيا ارتفع إلى 8 ملايين و430 ألفا و779 حالة حتى أمس بينما بلغ عدد القتلى من جراء الوباء 215 ألفا و 502 بينما تعافى 7 ملايين و770 ألفا و468 مريضا حتى الآن.


ووفقًا للبيان، تعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس من بين الدول الأكثر إصابة في القارة.

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