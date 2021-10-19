اليوم.. «طاقة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة تنمية واستخدام الطاقة والمتجددة



تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتستعرض اللجنة خلال الاجتماع تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

يذكر أن مشروع القانون محال من الفصل التشريعي السابق ولم يتسنِ عرضه على المجلس، نظرا لازدحام الأجندة أمام اللجنة، وتناقشه اللجنة بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة،

ويستأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لنظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين، اللاتي عقدن يومي الاحد والاثنين.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، خلال انعقاد الجلسة العامة امس الاثنين، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه، كما تنص المادة الثانية، و،ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

