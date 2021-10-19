إعطاء ما يقرب من 103 ملايين جرعة لقاح كورونا على مستوى أفريقيا

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم إعطاء 102 مليون و872 ألفا و162 جرعة لقاح ضد كورونا على مستوى القارة السمراء.



وأفاد بيان المراكز الأفريقية وهي وكالة رعاية صحية متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19 في أفريقيا ارتفع إلى 8 ملايين و430 ألفا و779 حالة حتى أمس، بينما بلغ عدد القتلى من جراء الوباء 215 ألفا و502 بينما تعافى 7 ملايين و770 ألفا و468 مريضا حتى الآن.



ووفقًا للبيان، تعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس من بين الدول الأكثر إصابة في القارة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.