مى وميار الغيطى بإطلالة مميزة على ريد كاربت الجونة السينمائى (صور)

أطلت الشقيقتين ميار ومي الغيطي على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة أنثوية ناعمة برزت جمالهن وأناقتهن.

مى وميار الغيطى

وارتدت "مى" فستانًا طويلًا باللون الأصفر، بقصة الكتف الواحد "وان شولدر"، ونسقت معه حذاء وكلاتش باللون الفضي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفرعًا.

بينما ارتدت "ميار" فستانًا باللون الفضي اللامع، بفتحة حرف الـv من عند الصدر، وبه حزام أسود عريض من عند الخصر ونسقت معه حذاء وكلاتش باللون الفضي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفرعًا بقصة الذيل حصان.

مى وميار الغيطى

وأثارت قبلة مي الغيطي لشقيقتها ميار على السجادة الحمراء إعجاب الجمهور، وأشادوا بعلاقة الحب والمودة التي تجمعهما.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

مى وميار الغيطى

وعرض مساء أمس الإثنين فيلم "قمر 14"، وشارك خلال العرض الخاص للفيلم كلا من، خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري، بالإضافة إلى بشرى وأحمد مالك وآخرين.

وظهرت ياسمين رئيس، خلال العرض الخاص وهي مرتدية جامب سوت أبيض طويل، كما ظهر أحمد الفيشاوي وزوجته أيضًا.

مى وميار الغيطى

ويضم فيلم "قمر 14" عددا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

مى وميار الغيطى

وتدور قصة "قمر 14"، حول 5 حكايات مختلفة؛ الحكاية الأولى، من بطولة غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران. ويشارك في الحكاية التانية، كلا من؛ أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، بينما يشارك في الحكاية الثالثة، كلا من؛ أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي. والحكاية الرابعة من بطولة؛ دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، أما الحكاية الخامسة، يشارك فيها كل من؛ خالد النبوي، وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.