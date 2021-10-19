ندوة حول «دور تكنولوجيا الإدارة فى التنمية الاقتصادية» بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

ضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي التابع لصندوق التنمية الثقافة بالإسكندرية٬ يعرض في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ الفيلم الروسي الروائي الطويل٬ War And Peace أو "الحرب والسلام"، عن رائعة الروائي الروسي العالمي ليو تولستوي، ومن إخراج المخرج الروسي الشهير، سيرجي بوندارشوك٬ ويعقب عرض الفيلم مناقشة حوله يقدمها السينمائي محمد كمال مبارك.

وفيلم "الحرب والسلام" إنتاج روسي عام 1965، وتبلغ مدة عرضه 431 دقيقة، ومن بطولة: "فياتشيسلاف تيخونوف، فيكتور ستانيتسين، إرينا سكوبتسيفا، إيليا أندريفيتش روستوف".

حصل مخرج فيلم "الحرب والسلام"، سيرجي بوندارتشوك، على جائزة الأوسكار والتي تمنحها أكاديمية السينما الأمريكية عن فيلمه الحرب والسلام، ويعد الفيلم الأطول علي مدار تاريخ السينما العالمية.

تدور أحداث فيلم "الحرب والسلام"، حول علاقات نابليون المضطربة مع روسيا، بما في ذلك الغزو الكارثي عام 1812، وحياة عدد كبير من الشخصيات المعقدة من عائلتين من الأسر الأرستقراطية.

ندوة بعنوان "دور تكنولوجيا الإدارة في التنمية الاقتصادية"



في سياق متصل، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء اليوم أيضًا، ندوة علمية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "دور تكنولوجيا الإدارة في التنمية الإقتصادية"، ويتحدث فيها الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، يدير اللقاء ويقدمه الدكتور حسن لطفي.

تتناول الندوة أثر سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية، وتمكين الشباب والمرأة والمجموعات المهمشة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأثر الإبداع وريادة الأعمال في استحداث فرص عمل جديدة للشباب، وكذلك دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في إتاحة فرص العمل، وأثر استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في الحراك الاجتماعي.

كما تتطرق الندوة إلي منهجيات تحسين جمع البيانات الخاصة بمؤشرات وأدلة مجتمع المعلومات والاقتصاد المبني على المعرفة، ودعم العملية الإحصائية بدراسات تحليلية لكي يستعين بها أصحاب القرار عند وضع السياسات، والتوعية بأهمية خدمات الحكومة الإلكترونية وأهمية وضع إطار عمل لدعم وتحفيز استخدام الخدمات الإلكترونية .

يليها في السابعة مساء نفس اليوم، تستقبل قاعة المسرح بمركز الحرية أيضَا، العرض المسرحي "كشك الباشا"، وذلك بالتعاون ع مؤسسة "جوانا" الثقافية، المسرحية من تأليف هاجر السيد، وإخراج مصطفي فتوح.

تتناول مسرحية "كشك الباشا"، فكرة انتظار أشخاص الحارة للشخص الذي يظنون أنه سوف يخلصهم من مشاكلهم ويحلها، كما يتناول فكرة حرافيش الحارة الذين يتم استغلالهم من الشخص الذي يدعي وجود شخص اسمه "الباشا" والذي يوعدهم أنه سيقوم بحل كل مشاكلهم إذا استمعوا لكلامه وأطاعوه.

العرض المسرحي "كشك الباشا"، من بطولة: يارا حسام، عمر فسدق، منه منتصر، حسام عادل، آية ياقوت، يوستينا عادل، غناء، رنا ياقوت، أحمد المغربي، عبد الرحمن عباده، كلمات وإيقاع، محمد عبد المحسن، ألحان، أحمد المغربي، إضاءة، إبراهيم الفرن، ديكور وملابس، نادين مختار.

