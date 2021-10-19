تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 19-10-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.



وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلا عن فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة ( 20% تقريبا).



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى



القاهرة 28 19

الإسكندرية 26 20

وادى النطرون 27 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 28 20

بلطيم 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 20

سيوة 29 18

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 19

الاسماعيلية 29 19

السويس 28 20

العريش 26 21

رفح 26 21

رأس سدر 29 20

نخل 27 16

نويبع 29 23

طابا 26 21

كاترين 25 14

الطور 29 23

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 32 24

مرسى علم 31 23

الفيوم 30 20

بنى سويف 30 21

المنيا 30 20

أسيوط 28 21

سوهاج 32 21

قنا 34 21

الأقصر 34 22

أسوان 35 22

ادفو 35 22

أبوسمبل 34 23

الوادى الجديد 33 21

شلاتين 33 23

ابو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 24