غانا: وصول المزيد من لقاحات كورونا عبر كوفاكس المضادة لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الغانية، أن حملة التطعيم القوية ضد جائحة كورونا تستمر في البلاد بعد تلقي دفعات إضافية من التبرعات من خلال مبادرة كوفاكس، حيث تلقت الفترة الماضية أكثر من مليوني جرعة من لقاحات أسترازينيكا من حكومات ألمانيا والدنمارك وأيسلندا والنرويج.



ونقلت صحيفة "غانا تايمز" المحلية عن الوزارة القول إن ألمانيا ساهمت بأكبر شحنة منفردة تزيد عن 1.5 مليون جرعة، حيث قال نائب وزير الصحة ماهاما آسي سينى، في حفل استلام الجرعات "نحن على دراية بالفرق الذي أحدثه دعمكم اللوجستي والفني والمالي لغانا في مكافحة كورونا".



وفي بيان موجز لتسليم اللقاحات، أعلن السفير الألماني في غانا، دانييل كرول، المساهمة التي قدمتها حكومته في مكافحة غانا للوباء، كاشفا أن الدعم الألماني لغانا بلغ أكثر من 25 مليون يورو.



وتسلمت الوزارة 1.3 مليون جرعة إضافية من لقاحات فايزر تبرعت بها حكومة الولايات المتحدة.



ومن المتوقع أن تسرع أحدث الشحنات حملة التطعيم في غانا وتدفع البلد أكثر نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في تلقيح 10% من سكان كل بلد بشكل كامل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.