إسرائيل تدرس السماح بتخطي الحاصلين على لقاح «سبوتنيك في» الحجر الصحي

أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، بأن السلطات تدرس السماح للمسافرين الحاصلين على لقاح "سبوتنيك V"، بالدخول إلى إسرائيل دون الخضوع للحجر الصحي.

وقالت إنه من المحتمل ألا يطلب من الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، لدخول الحجر الصحي إذا خضعوا لاختبار الأجسام المضادة.

يذكر أنه بموجب نظام الممر الأخضر (Green Pass)، يسمح فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالدخول إلى مناطق وأنشطة معينة في إسرائيل.

في وقت سابق من أكتوبر، غيرت الحكومة القواعد، وطلبت الحصول على جرعة ثالثة معززة للحفاظ على أهلية الـ"Green Pass".

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 1209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ معدل الإيجابية الحالي 1.45٪. وتلقى حوالي 3848423 شخصا في إسرائيل جرعة ثالثة من اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.