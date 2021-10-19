وزير السياحة: انطلاق خط طيران جديد من شرم الشيخ إلى الأقصر

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إنه سيتم إطلاق خط طيران جديد بداية من 27 أكتوبر الجاري من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر وسيكون سعر تذكرة الطيران ذهابًا وعودة شاملة الضرائب موحدًا بـ1800 جنيه، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار العمل على تقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية.



وأضاف العنانى، فى تصريحات صحفية، أنه يتم حاليًا إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقًا لمعايير التصنيف HC " Hospitality Criteria"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من إعادة تقييم ٤٢٥ منشأة من أصل ٨٤٨ منشأة عاملة حالياً.

ولفت وزير السياحة إلى أن هناك عددًا من المشروعات الجارية التى تعمل عليها الوزارة، منها قصر محمد على بشبرا والذي تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال به بنسبة 99%، والمتحف المصري الكبير، هذا الصرح العظيم والذي تسير الأعمال به على قدم وساق وفقا للتوقيتات المحددة، مؤكدا على أن قاعتي عرض الملك توت عنخ آمون سوف تكون من أجمل قاعات العرض في العالم، كما أنه تم الانتهاء من أعمال متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة الى أنه جاري الآن العمل على الانتهاء من مشروع اكتشاف طريق المواكب الملكية المعروف بطريق الكباش، وجاري العمل على تنظيم احتفالية ضخمة بالأقصر للترويج لمحافظة الأقصر.

وأشار العنانى إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف، وإتاحة هذه الخدمات لتقديم تجربة ثقافية وحضارية وسياحية متكاملة لزائريها منها مشروع تطوير منطقتي الشيخ حمد والحواويش بسوهاج، ومنطقة بني حسن بالمنيا، ومعبد فيله بأسوان، ومنطقة آثار سقارة، وإضاءة معبدي أبو سمبل والطريق المؤدي إليها، وتطوير منطقة أبيدوس في سوهاج، ومنطقة أهرامات الجيزة وغيرها.