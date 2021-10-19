الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

التعليم تعلن الشروط الواجب توافرها لاستلام الطلاب الكتب الدراسية

طارق شوقي وزير التربية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن وجود بدائل لحل مشكلات تسليم طلاب المدارس الكتب الدراسية مع ضرورة دفع المصروفات المقررة، حيث تحاول الحكومة تسليم كافة الطلاب الكتب ومساعدة الجميع للحصول عليها بهدف المساعدة وزيادة الوعي، والاستمرار في الدراسة دون تعطيل الطلاب، حيث تعطي الكتب لأبناء الشهداء والغير قادرين علي دفع المصروفات والتعجيل باستلام الكتب الدراسية لتسهيل حركة التعليم.

 

و تعمل الحكومة علي حل كافة المشكلات داخل العملية التعليمية من أجل الحصول علي حياه كريمة وتحسين حالة التعليم، والرغبة في تطوير المنظومة التعليمية، وبناء شباب الغد ورجال المستقبل، فتوفر الدولة كافة احتياجات الطلاب في سبيل توفير أكبر قدر من الراحة النفسية لدي الطلاب وتسهيل العملية التعليمية للجميع وعدم وجود أي فوارق في الطبقات الاجتماعية.

 

وترصد لكم الدستور في السطور التالية الالتزامات الواجب توافرها لاستلام الطلاب الكتب الدراسية:-

-يجب على الفور توزيع الكتب الدراسية على كل من سدد المصروفات الدراسية من الطلاب.
 
- بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، يجب تسليم الطلاب الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الأول 
 
- يقدم الطلاب الذين يعجزوا عن دفع المصروفات الدراسية بحث اجتماعي لوزارة التضامن، ثم بعد ذلك يقدم للأخصائي الإجتماعى بالمدرسة للإعفاء من سداد المصروفات.
 
- يتم تقديم طلب الاعفاء من المصروفات للمسئول المالى بالمدرسة واعتماده من مدير المدرسة، حيث يحتوي علي بيانات الطلاب ضمن قائمة الاعفاء من المصروفات المدرسية.
 
- يتم اعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية، من المصروفات الكتب الدراسية.
 
 - بعد الانتهاء من كافة البيانات الخاصة بتسليم الكتب للطلاب يتم تسجيل الاسماء على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات.
 
- بعد التسجيل علي الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات، يتخذ قرار التسليم في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

وزارة التربية والتعليم طلاب المدارس الكتب الدراسية الحكومة الطلاب المنظومة التعليمية المستقبل احتياجات الطلاب الطبقات الاجتماعية الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 6.4 درجات يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

الرئيس يصل أثينا للمشاركة فى القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

«محلية البرلمان» تبحث أثر تطبيق قانون تنظيم المركبات في الشوارع ولائحته

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

اليوم.. مجلس النواب يواصل جلساته لنظر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

صور

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

محطة تل أبيب

المزيد

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين

نائب أردنى: القدس تتعرض لأبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها