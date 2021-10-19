التعليم تعلن الشروط الواجب توافرها لاستلام الطلاب الكتب الدراسية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن وجود بدائل لحل مشكلات تسليم طلاب المدارس الكتب الدراسية مع ضرورة دفع المصروفات المقررة، حيث تحاول الحكومة تسليم كافة الطلاب الكتب ومساعدة الجميع للحصول عليها بهدف المساعدة وزيادة الوعي، والاستمرار في الدراسة دون تعطيل الطلاب، حيث تعطي الكتب لأبناء الشهداء والغير قادرين علي دفع المصروفات والتعجيل باستلام الكتب الدراسية لتسهيل حركة التعليم.

و تعمل الحكومة علي حل كافة المشكلات داخل العملية التعليمية من أجل الحصول علي حياه كريمة وتحسين حالة التعليم، والرغبة في تطوير المنظومة التعليمية، وبناء شباب الغد ورجال المستقبل، فتوفر الدولة كافة احتياجات الطلاب في سبيل توفير أكبر قدر من الراحة النفسية لدي الطلاب وتسهيل العملية التعليمية للجميع وعدم وجود أي فوارق في الطبقات الاجتماعية.

وترصد لكم الدستور في السطور التالية الالتزامات الواجب توافرها لاستلام الطلاب الكتب الدراسية:-

-يجب على الفور توزيع الكتب الدراسية على كل من سدد المصروفات الدراسية من الطلاب.



- بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، يجب تسليم الطلاب الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الأول



- يقدم الطلاب الذين يعجزوا عن دفع المصروفات الدراسية بحث اجتماعي لوزارة التضامن، ثم بعد ذلك يقدم للأخصائي الإجتماعى بالمدرسة للإعفاء من سداد المصروفات.



- يتم تقديم طلب الاعفاء من المصروفات للمسئول المالى بالمدرسة واعتماده من مدير المدرسة، حيث يحتوي علي بيانات الطلاب ضمن قائمة الاعفاء من المصروفات المدرسية.



- يتم اعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية، من المصروفات الكتب الدراسية.



- بعد الانتهاء من كافة البيانات الخاصة بتسليم الكتب للطلاب يتم تسجيل الاسماء على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات.



- بعد التسجيل علي الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات، يتخذ قرار التسليم في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى