الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حلويات وأغانى فى مدح الحبيب.. «ذا ناشيونال» ترصد احتفال المصريين بالمولد النبوى

احتفال المصريين بالمولد
احتفال المصريين بالمولد النبوى

رصدت صحيفة "ذا ناشيونال" احتفالات المصريين بالمولد النبوي الشريف، ما بين الشوارع الممتلئة بالمحتفلين والعروض المختلفة لحلويات المولد.

 

 وتابعت الصحيفة:  نزل الآلاف من المصريين في أبرز الأماكن الإسلامية في القاهرة  ليلة الإثنين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

 

وامتلاأت أبرز الأماكن الإسلامية في مدينة القاهرة بالحلويات المخصص تناولها في المولد النبوي الشريف.

 

وتابعت ذا ناشيونال: "لقد امتلأت مناطق  الحسين ومنطقة القلعة السيدة زينب بالمحتفلين بالمولد النبوي الشريف حاملين  البالونات والحلويات المعروفة بحلويات المولد".

 

وأضافت: "كما عرض الباعة المتجولون  الدمى المصنوعة من السكر ، والتي تعد جزءًا أساسيًا من احتفال المولد النبوي كل عام، فضلاعن مجموعة من التذكارات الأخرى بما في ذلك المعلقات والأكواب الفخارية والصحون النحاسية التي تحمل اسم النبي".

 

واستطردت: "واحتفالاً بأحد أهم الأعياد في التقويم الإسلامي ، ارتدى العشرات من المارة عصابات وشعارات تذكارية تحمل تعابير مختلفة من الحب والإخلاص للنبي محمد".

 

واستكملت: "وفي حي الحسين ، وهي منطقة صغيرة ومكتظة بالسكان في  مدينة القاهرة الفاطمية جلس الشباب على الطاولات الضيقة  في العديد من المقاهي المطلة على ساحة المسجد الرئيسية، وقام البعض بإلعزف على العود والطبلة الخاصة بهم لتشغيل أغاني المولد ليستمتع بها الزوار".

 

 

من جانبه قال علي الببلاوي ، 29 عامًا ، نجار وأب لـ"ذا ناشيونال": "فكرت في البقاء في المنزل هذا العام ولكن بالنسبة لعائلتي ، هذا تقليد مهم للغاية وقررنا ألا نفوته".


وقالت الصحيفة: على بعد بضعة شوارع من حي الحسين يوجد  خان الخليلي ، أحد أشهر الوجهات السياحية في القاهرة ، حيث قام أصحاب المتاجر بإخراج أفضل سلعهم إلى واجهة المتاجر، وتصدرت المصاحف وسبحة الصلاة البضائع كافة.


جدير بالذكر أن عروسة المولد من أهم رموز الاحتفال بالمولد النبوي وهناك روايات ترجع  ظهور عروسة المولد إلى عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي، الذي كان يصطحب إحدى زوجاته للخروج في مولد النبي وهي ترتدي ثياب أبيض اللون وعلى رأسها تاج من الياسمين، ومن هنا ابتكر صانعي الحلويات فكرة عروسة المولد، وكانت تزين بالأوراق الملونة والمراوح الملتصقة بظهرها. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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