عملاق الرحلات البحرية الأمريكية تطلق رحلاتها لنهر النيل

تستعد شركة يوني وررلد بوتيك ريفير كروز الأمريكية، والتي تمتلك أسطولًا مكونًا من 21 سفينة رحلات نهرية، لإطلاق رحلتها النهرية الأولى لمصر، وفقًا لما نقلته مجلة ترافل بلس الأمريكية.

وتنطلق الرحلة النهرية في سفينة تحمل اسم «SS Sphinx»، وتحتوي السفينة على 42 جناحًا تضم ​​شرفات فرنسية ومسبحًا ومكانين لتناول الطعام الفاخر وغير ذلك، كما تقدم السفينة المأكولات المصرية والأعمال الفنية المصنوعة في مصر والأقمشة والمفروشات التي تجعل الضيوف يشعرون وكأنهم في قلب القاهرة.

وأبحرت سفينة «SS Sphinx» لأول مرة في 23 سبتمبر المنصرم، وستطلق ثماني رحلات بحرية حتى نهاية هذا العام لمدة 12 يومًا من القاهرة.

ويمكن للضيوف على متن السفينة رؤية عجائب مصر القديمة، بما في ذلك معابد الكرنك وحورس، بالإضافة إلى معبد حتشبسوت والمتحف المصري، وتبدأ الأسعار من 4،799 دولارًا للشخص الواحد.

وقالت إيلين بيتريدج، الرئيس التنفيذي لشركة شركة يوني وررلد بوتيك ريفير كروز: «تعد مصر وجهة سفر رائجة للكثيرين حول العالم، ولذلك يسعدنا أن نقدم رحلتنا على طول نهر النيل الشهير»، وتابعت: «نحن متحمسون لضيوفنا لتجربة السفينة».

وأضافت: «على مدى السنوات القليلة الماضية، بذل فريقنا جهودًا كبيرة من أجل وضع تصميم السفينة وقضوا أسابيع في البحث في الأسواق والبازارات للتواصل مع الحرفيين المحليين وشركات الأثاث من أجل تصميم سفينة تحمل الروح الحقيقية لمصر».

يأتي هذا فيما رشحت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية، مصر، ضمن أفضل الوجهات السياحية للتمتع بخريف دافئ ومميز، لا سيما مع خروج مصر من القائمة الحمراء للمملكة المتحدة في 22 سبتمبر الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن شرم الشيخ والغردقة تعدان من أفضل الأماكن للسياح البريطانيين الراغبين في الحصول على حمامات الشمس، حيث تنتشر المنتجعات على طول البحر الأحمر، الذي يُعَد موطنًا للشعاب المرجانية المتغيرة، كما يمكن أيضًا الإقامة في أحد فنادق القاهرة الفاخرة التي تضم مسبحًا مفتوحًا والتمتع بشمس القاهرة.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، تسجل كل من شرم الشيخ والغردقة، في أكتوبر، درجات حرارة قصوى بلغت حوالي 32 درجة مئوية، وتنحفض بشكل طفيف فقط إلى 27 درجة مئوية أو 28 درجة مئوية في نوفمبر.