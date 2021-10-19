الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحذير هام من «التربية والتعليم» لأولياء الأمور بشأن قناة «مدرستنا»

طارق شوقي
طارق شوقي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيه مهم بشأن رصد عددًا من الصفحات والمجموعات، على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستخدم الاسم واللوجو الخاص بقناة "مدرستنا" التابعة لوزارة التربية والتعليم.


وأعلنت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الصفحات والمجموعات والعاملين عليها، لافتة إلى  هذه الصفحات وما يُنشر عليها، وما تعرضه من معلومات عن المناهج أو العملية التعليمية، لا تمت لوزارة التربية والتعليم بصلة.

 

وأكدت "التعليم" أن الصفحات ذات علامة التوثيق الزرقاء هي فقط الموثّقة، وهي فقط التابعة للوزارة.

 

في سياق منفصل قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الكتاب الدوري رقم 33 بتاريخ اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم.


وأوضحت الوزارة أنه في إطار حرصها على التيسير على أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المالية عليهم بما لا يخل بالقوانين والقرارات الوزارية بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية "العام/ الفني" تقرر الآتي:


_ تفعيل القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة لطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.


_ يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة.


_ الطلاب التي لا تندرج تحت فئات الاعفاء الواردة بالقرارات الوزارية يجوز التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي وتسليمه إلي الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الاعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس.


_ يقوم المسئول المالي بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التي تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلي قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.

التضامن عمليات قسم قرارات قناة دور تسليم عملي معلومات رسالة المصروفات المدرسية المالية مستندات

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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