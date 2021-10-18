الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بدلة وبيجامة.. إطلالة غريبة لأحمد الفيشاوي وزوجته بمهرجان الجونة

أحمد الفيشاوي وزوجته
أحمد الفيشاوي وزوجته

خطف الفنان أحمد الفيشاوي الأنظار برفقة زوجته خلال حضورهم فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة في دورته الخامسة.

وأطل الفيشاوي ببدلة مخططة ونظارة "كعب كوباية"، حيث شبه الحضور الإطلالة بالفنان الراحل أحمد زكي، فيما ارتدت زوجته ندى كامل بدلة تشبه البيجامة خضراء، حيث نسقت معه قميص أسود ومكياج خفيف تماشى بشكل كبير مع الإطلالة.

وكعادة أحمد الفيشاوي، أثار الجدل على السجادة الحمراء وذلك بعدما قبل زوجتة قبلة رومانسية، حيث وصفها البعض بـ"قبلة كل عام"، الأمر الذي ساهم في تصدره للتريند ومواقع البحث الاجتماعي.

أحمد الفيشاوي وزوجته

فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة2021

يشهد اليوم الخامس من فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، اليوم الإثنين العديد من عروض الأفلام في المسابقات المخلقة للمهرجان، ويأتي فيلم "قمر 14" على رأس جدول عروض اليوم ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، لاسيما أنه يشهد عرضه العالمى الأول، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين في بطولته، حيث يعرض الساعة الساعة 10 مساء بقاعة بلازا للمؤتمرات على أن تقام سجادة حمراء لنجوم وحضور الفيلم قبل عرضه.

ويسبق عرض الفيلم حفل بعنوان "السينما في حفل موسيقى" الساعة 7 مساء ويقام لها سجادة حمراء أيضاً لحضور الحفل. 

وفى مسابقة الأفلام الطويلة يعرض اليوم أفلام "مقصورة رقم 6" إنتاج فنلندا، ألمانيا، إستونيا، روسيا الساعة 6.45 مساء في قاعة أوديماكس، وفيلم "ريش" من مصر الساعة 12.30 ظهراً، وفيلم "كلارا سولا" إنتاج السويد، بلجيكا، كوستاريكا، ألمانيا، الساعة 3.45، وفيلم "غروب الساعة" إنتاج المكسيك، فرنسا، السويد الساعة 6.45 مساء، وفيلم "ذات مرة في كالكوتا" إنتاج الهند، فرنسا، النرويج الساعة 9.30 مساء، في قاعة "سى سينما 1".

احمد الفيشاوى وزوجته مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي النجم أحمد الفيشاوي

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وائل لطفي

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