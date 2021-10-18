الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» يهنئ الرئيس والشعب بذكرى المولد النبوي

عصام خليل
عصام خليل

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة د. عصام خليل، الرئيس السيسى جموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

قال الحزب، فى بيان الاثنين:"ندعو الله أن يعيد الذكرى بالخير والرخاء على بلادنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالسلام والاستقرار".

أضاف أننا نستقبل الذكرى الطيبة في وقت تمضي فيه بلادنا طريق البناء والتنمية معتمدة على سواعد أبنائها، ويصون أرضها وحدودها جيشًا جسور ويحمي أمنها واستقرارها رجال ساهرين على الأمانة.

كما وجه الحزب التهنئة إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والفريق محمد فريد رئيس الأركان، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء خالد مجاور، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء عادل جعفر، رئيس قطاع الأمن الوطني والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.

المصريين الأحرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري المولد النبوي الشريف الذكرى الإمام شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب

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شىء كبير يجرى

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