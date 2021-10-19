«التموين»: لدينا قاعدة بيانات موحدة على البطاقات التموينية تضم 63 مليون مستفيد

أكد رأفت القاضي، رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، وجود قاعدة بيانات موحدة على البطاقات التموينية تضم 63 مليون مواطن مستفيد، ولا توجد حالات متكررة في أرقام البطاقات أو الأشخاص، لافتًا إلي أنه يتم تنقية البيانات أولًا بأول وحذف أي حالات متكررة، مضيفًا أنه صبح لدينا أكبر قاعدة بيانات موجودة في البطاقات التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية فرع القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الحالات المتكررة كانت خلال العامين الماضيين والأعوام السابقة أيضًا، وكان هناك تلاعب في استخراج البطاقات الذكية، حيث ثبت في أعوام ماضية حالات في المقطم لشخص واحد يحمل 20 بطاقة تموينية، وتم إلغاء هذه البطاقات بمجرد ثبوتها بأنها حالات متكررة.

وأضاف أن عقوبه التلاعب في البطاقات التموينية يتحملها ثلاثة أطراف، هي موظف مكتب التموين، والتاجر التمويني الذي قام بصرف السلع التموينية لهذا الشخص أو موظف إحدى شركات الكروت الذكية الذي قام بطباعتها، وهذه الأطراف هي التي تتحمل المسؤولية كاملة لإصدار البطاقات المتكررة والمزيفة والتي لا تخص أصحابها الحقيقيين.

وأوضح رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، أن ظاهرة استخراج بطاقات تموينية مزيفة هو بمثابة استيلاء على المال العام بدون وجه حق، حيث يتم محاسبته وإحالته إلى النيابة العامة، ومطالب برد جميع الأموال التي قام بالحصول عليها ومحاسبته بالسعر الحر.

وأضاف أن هناك رقمنة حاليًا وتحول رقمي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ربط البيانات في قاعدة البيانات الموحدة، و لا توجد حالة واحدة متكررة أو رقم قومي متكرر، وهذا ما تم خلال الفتره الماضية لتحديث البيانات من خلال تسجيل التليفون الشخصي المسجل لدى شركات الاتصالات باسمه حتى يحصل على الرقم السري بهذة البطاقة بدلًا من توزيعه مع البطاقة، وبالتالي يسهل التلاعب بها.