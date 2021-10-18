وزيرة الثقافة تكرم عددًا من أبطال أكتوبر وفنانى مصر بالهناجر (صور)

كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عددا من ابطال انتصارات اكتوبر وفنانى مصر، كما سلمت جوائز مسابقة أنا المصرى للأغنية الوطنية فى موسمها الرابع للفائزين بها وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال وأُقيمت على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

وزيرة الثقافة وخالد جلال وسط الفائزين

وقالت عبد الدايم إن ذكرى انتصارات اكتوبر تبقى لحظة فارقة فى تاريخ مصر الحديث فقد أعلنت عن إرادة وإصرار الشعب المصرى وجيشنا العظيم فى استرداد جزء غال من أرض الوطن، واشارت ان معجزة العبور ضربت أروع الأمثلة في الوطنية والفداء وتعد نموذجاً ملهماً للشباب وحافزا لإستكمال بناء المجتمع والإرتقاء به لتحقيق المزيد من الإنجازات فى شتى المجالات، وتابعت أن هذه الذكرى تعيد للأذهان قصص البطولات الخالدة التي سطرها الجيش المصري وجنوده البواسل، والتضحيات التى رسمت المستقبل للأجيال الجديدة وتكاتف الشعب ومساندة الفنون التى عبرت بصدق عن المشاعر الوطنية من خلال أعمال فنية خالدة لا تزال حاضرة في الوجدان.

وأوضحت حرص وزارة الثقافة على الاحتفال بذكرى الانتصار والذى يُعد رسالة تحمل الكثير من المعانى السامية إلى الأجيال الشابة، والتى تؤكد أن العمل والعطاء والإخلاص طريقاً وحيداً لرفعة وعزة الوطن، وأضافت أن تكريم الرموز والبواسل من أبطال القوات المسلحة يعد واجباً وطنياً ومدعاة للفخر وعرفانا بالتضحيات التى صنعت النصر وحققت المعجزة واستردت الكرامة، وحثت الجميع على العمل مستلهمين روح أكتوبر لنشر قيم العزة والوطنية والفداء لتحقيق التنمية المنشودة.

جانب من الاحتفالية

من جانبه قال المخرج خالد جلال، إنه عندما هتفت قلوب جنودنا البواسل في حرب اكتوبر بكلمة "الله اكبر" كان لديهم ايمان ويقين بحتمية النصر واسترداد الحق، فهم رجال لايهابون الموت في مقابل تحقيق ذلك، وقد تحقق لهم ما أرادوه فأبهروا العالم وحطموا الأساطير الزائفة، واليوم نسترجع لحظة فاصلة تجسد استرداد الحق وتحقيق النصر والعزة والكرامة وإصرار المصريين على تحقيق الإنجاز، وتكريمنا للابطال هو إعلان بالوفاء والتقدير تجاه من بذلوا الجهد والدم في تحرير أرضنا وبلادنا، ومن حسن الطالع، أن يكون احتفالنا اليوم بذكرى نصر السادس من أكتوبر، متوافقاً مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد أن الفن دائما يعمق روح الانتماء، مضيفا أن مسابقة أنا المصري في دورتها الرابعة تشهد لأول مرة مشاركة العديد من شبابنا المقيمين بالخارج بالتنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة.

نضال الشافعي يتسلم الجائزة

وكانت وزيرة الثقافة قد كرمت عدداً من أبطال نصر أكتوبر وهم الفريق تامر عبدالعليم إسماعيل قائد القوات البحرية الأسبق وقائد سرب لنشات صواريخ ، الفريق مهاب محمد حسین مميش قائد القوات البحرية الأسبق وأحد رجال الغواصات في حرب أكتوبر، لواء أ.ح على حفظي مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد رجال المخابرات الحربية والاستطلاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، لواء أ.ح أحمد شكري شبل أحد رجال المخابرات الحربية استطلاع خلف خطوط العدو ، لواء صلاح الدين عبد الغني مسعد قائد سرية مدفعية في حرب أكتوبر الفرقة ۱۸ لواء ١٣٤ مشاة، لواء أ.ح محمد نور عبدالله مدير سلاح المدرعات قائد سرية دبابات ، لواء محمد عمرو فتحی منصور من قوات الصاعقة تسلمها عنه اللواء محمد عمر، عميد أ. ح إلهامی الجندي قائد السرية الأولى دبابات لواء ١٥ مدرع مستقل ك ٢٤٥، اسم مساعد أحمد محمد إدريس سلاح الحدود وصاحب فكرة الشفرة النوبية وَتسلمته نجلته شريفة، رقيب أول مجند سعد أحمد زغلول استطلاع إلكتروني مخابرات حربية المنصورة.

هذا الى جانب عدد من المبدعين الذين شاركوا في أعمال فنية لا تزال أصداؤها تتردد فى الوجدان وهم نجوم مسلسلي الاختيار٢ وهجمة مرتدة الفنان القدير صلاح عبدالله، الفنان القدير اشرف عبد الباقي، الفنانة انجي المقدم، اسم الفنان الراحل هادي الجيار وتسلمت التكريم زوجته السيدة إيمان حلمي، الفنان نضال الشافعي، ومؤلف الاختيار 2 هاني سرحان، المخرج أحمد علاء الديب.

كما سلمت وزيرة الثقافة جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب في موسمها الرابع، هذا العام حيث تقدم للمنافسة ٥٩ أغنية وطنية بإجمالي ٥٣ مطرباً وذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين كل من أغنية: فضفضه كلمات جرجس أنيس ألحان وتوزيع: مينا أِشرف وغناء محمد طارق، وأغنية مصرنا كلمات وألحان: نبيل قطيط توزيع مايكل جمال وغناء رنيم قطيط .

أما الجائزة الثانية فاز بها مناصفة أغنية 3 حروف كلمات طارق علي الحان: محمد زين توزيع محمد صلاح غناء محمد زين ودويتو بعنوان ملحمة بلد الابطال غناء ملك ايمن السيد واحمد مصطفى البوشي، وفاز بالجائزة الثالثة أغنية حكاية الشهيد كلمات والحان كريم هاشم توزيع بيشوي صفوت غناء كريم هاشم ، وفاز بالجائزة الرابعة أغنية أنا مصرية كلمات بدوي مبارك الحان ناصر شرف توزيع عبد الوهاب الرفاعي وغناء أميرة ضاحي ، وفاز بالجائزة الخامسةأغنية بكل فخر كلمات محمد طلعت الحان محمد عبد السلام توزيع هشام محمد غناء أحمد حماده ، كما تم تكريم عضوي لجنة التصفية الأولى، وهما الفنان أحمد محسن، الفنانة الدكتورة هويدا حرك ، كما تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم المطرب مدحت صالح، الفنانة الدكتورة إيمان مصطفى ، المطربة ريهام عبد الحكيم، الموسيقار هشام نزيه، الشاعر أيمن بهجت قمر .

جانب من الاحتفالية



وأعقب ذلك فقرة فنية لأوركسترا سينكوب بقيادة الفنان جورج قلته، تضمنت الأغنيات الفائزة في المسابقة إضافة إلى أغنيتين لاثنين من الفائزين العام الماضي، وهما سِبت سيرة للفنان محمد شطا أشعار أمير القاسم، الحان محمد عبد السلام، توزيع شريف الوسيمي وأغنية وقت خنقة للفنانة ماريا نظمي أشعار رامي هشام، الحان وتوزيع مينا أشرف.