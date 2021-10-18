الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

ماليزيا تسعى بتفاؤل لتصبح دولة ذات تكنولوجيا عالية بحلول 2030

الدكتور أدهم بابا
الدكتور أدهم بابا

أعرب وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي، الدكتور أدهم بابا، عن تفاؤل وزارته بشأن تنفيذ سياسات ومبادرات محددة لتحويل ماليزيا لدولة صاحبة تكنولوجيا عالية بحلول عام 2030.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) في خدمتها العربية، قال بابا، في بيان له، إن الوزارة ترحب بإعلان رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب خلال حفل افتتاح ماليزيا للاستثمار 2021 الذي أقيم مؤخرًا، والذي أوضح فيه الجهود المبذولة لجعل ماليزيا دولة تكنولوجية وتقنية عالية بحلول عام 2030، وتستهدف خلق نظام بيئي اقتصادي قائم على عوامل العلوم والتكنولوجيا والإبداع.

وأردف أن ماليزيا تعمل على تسهيل التطوير المحلي للتكنولوجيا من خلال خلق فرص اقتصادية وتنمية للمواهب أو القوى العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات العالية ذات الصلة.

وأوضح أنه من بين الأهداف الرئيسية للوزارة أن تصبح ماليزيا دولة منتجة للقاحات في العالم، بجانب حصد العائدات التجارية المحتملة بقيمة 600 مليار رنجيت من قطاع الكهرباء والإلكترونيات بحلول عام 2025، مع تقديم مساهمات ملحوظة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الماليزي وخلق فرص عمل في مختلف المجالات التكنولوجية.

كوالالمبور ماليزيا وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي العلوم والتكنولوجيا

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