سعر جرام الفضة فى الأسواق اليوم الثلاثاء 19-10-2021

تراجع سعر جرام الفضة، اليوم الثلاثاء، في الأسواق، وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وخسائر أسواق الأسهم.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفضة في مصر، بهدف معرفة أحدث أسعار المعدن الذي يشغل بال الكثير من عشاقه.

سعر جرام الفضة اليوم الثلاثاء في الأسواق

تنشر "الدستور"، سعر الفضة في مصر اليوم الثلاثاء 19-10 -2021.

أسعار الفضة اليوم:

وبلغ سعر جرام الفضة المصري 13 جنيهًا، والإيطالي الرجالى 28 جنيهًا للجرام.

سعر أوقية الفضة في مصر

ووصل سعر أوقية الفضة في مصر نحو 364.601 جنيه، أمام جرام الفضة عيار 999 بلغ 11.70 جنيه مصري.

وفيما وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 لنحو 11.22 جنيه مصري.

أما جرام الفضة الاسترليني من عيار 925 بلغ 10.83 جنيه مصري.

سعر فضة العملات

أما سعر فضة العملات، فقد بلغ جرام الفضة عيار 900 نحو 10.54 جنيه مصري.

ووصل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 نحو 9.37 جنيه مصري.

وبلغ سعر فضة عيار 880 نحو 10.31 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم

وتواصل أسعار الذهب والفضة في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميًا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

وتراجعت أسعار الذهب قليلًا وذلك أمس الإثنين بعد أن أضعفت الزيادة في عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار جاذبية المعدن النفيس.

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والأسبوع الماضي، اتجه الذهب، صوب أفضل أسبوع له في قرابة خمسة أشهر مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر على الرغم من تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي.