قبل إعلان الفائزين.. «التخطيط» تكشف أهم المعلومات عن جائزة التميز الحكومى

تختتم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، فاعليات النسخة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومى، تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين الثلاثة في فئات الجائزة المختلفة والتي تشمل جائزة التميز الفردي والتي تتضمن أفضل موظف حكومي، أفضل فريق عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وكذا جائزة المؤسسة المتميزة، وفيما يلى نستعرض أبرز المعلومات عن الجائزة:

وتم إطلاق النسخة الأولى "جائزة مصر للتميز الحكومي" فى عام 2019 بالشراكة مع دولة الإمارت.

تم تصميم منظومة التميز الحكومي وإعداد معاييرها واستخدامها كأساس للتقييم بحيث تشمل ثلاث محاور رئيسية: مدى تحقيق الرؤية، درجة تشجيع الابتكار، مدى توافر ممكنات التميز.

وتأتى جائزة مصر للتميز الحكومي فى ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.

تشمل الجائزة العديد من الجوائر الفرعية وهى: جائزة المؤسسة المتميزة، جائزة المواقع الإلكترونيةفى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، جوائز التميز الفردى "أفضل موظف حكومى – أفضل فريق عمل"، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية.

شهدت الدورة الحالية تقدم 3059 مترشحًا ومشاركة 2000 مؤسسة، لعدد 19 جائزة بإجمالي 90 ألف ساعة عمل.

وتم استحداث 4 فئات جديدة تضمنت جوائز أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.

وشهدت الدورة الثانية تحولًا إلكترونيًا بنسبة 100% لعمليات تقديم الطلبات والتقييم.

وانخفضت نسبة الاستبعادات لطلبات الترشح لنيل الجائزة من 39% فى الدورة الأولى لـ 14% فى الدورة الثانية.

شارك فى التقييم مجموعة من خبراء مصر والإمارات والأردن وعدد من الجنسيات.