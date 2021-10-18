الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بالأعلام والأناشيد.. أهالي القناطر الخيرية يحتفلون بالمولد النبوي (صور)

موكب المولد النبوي
موكب المولد النبوي بالقناطر

تبدأ مراسم الاحتفال بالمولد النبوي كل عام في مصر بطقوس مختلفة، ومظاهر متميزة حيث تكتسي المساجد الكبرى ومقامات آل البيت والأولياء بالأفرع الزينة المضيئة، كما تبدأ تقام السرادقات والمحلات بعرض حلوى المولد والعرائس بمشهد يدخل البهجة على الكبير والصغير.

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كما تقام احتفالات الموالد في مختلف المحافظات، كما تنظم بعض الطرق الصوفية بالأقاليم والمدن مواكب احتفالية بذكرى المولد تحمل خلالها أعلاما مكتوب عليها عبارات دينية وتطرق الطبول وتصدح الأناشيد وتجوب كافة الأرجاء بصحبة الكبار والصغار والرجال والنساء.

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وأقيم مساء الإثنين، موكب المولد النبوي أو كما تعرف عند العوام بلف "الزفة" بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وتبعه المئات من أبناء المدينة والقرى المحيطة بها حاملين الأعلام التابعة للطرق الصوفية وأخرى تزينها لفظ الجلالة واسم النبي (ص) كما تقدم الموكب عددًا من أعيان ومشايخ المدينة، كما أطلقت الطبول والمزمار ألحانا مختلفة وحملها عازفين موشحين بوشاح أخضر وبدء الأهالي يرددون الأناشيد والمدائح النبوية.

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وتكون دائمًا هذه المواكب إعلانا لبدء فاعليات الاحتفال بالمولد النبوي حيث يتم اطلاقها في ليلة ذكرى المولد ويوم المولد تقام الاحتفالات والموالد التي يدعى لها كبار المنشدين ليحيوها ويتم ذبح الولائم وتوزيع الطعام والحلوى والنذور على المدعويين والمارة في الطريق ابتهاجاً بذكرى مولد خير الأنام.

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وتعتبر "زفة المولد" من الموروثات التراثية المصرية التي اعتادت الكثير من المدن والقرى المصرية أن تحرص عليها كل عام وهي ترجع إلى عصور الفاطميون وكانت منتشرة بشكل كبير في الماضي ورغم تقلصها واقتصار إقامتها على الطرق الصوفية إلا أنها لاتزال موجودة وتقام كل عام في مختلف المحافظات، لاسيما محافظات الصعيد والدلتا وهى تحوز على مكانة كبيرة لدى الكثير من المواطنين ويهتمون بها ويحرصون على إقامتها.

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الاحتفال المولد النبوي الشريف موكب الطبول الطرق الصوفية المولد الزفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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