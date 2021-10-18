أحمد شاكر يتألق في مهرجان الجونة السينمائي

تألق الفنان أحمد شاكر عبد الفتاح، على ريد كاربت مهرجان الجونة في يومه الخامس، حيث وصف البعض الإطلالة بـ"اللوك الهندي".

أطل النجم أحمد شاكر بدلة سوداء قطيفة، شبيه بالزى التقليدي للرجال في الهند، حيث أعجب الكثير بالإطلالة الأنيقة.

وكان قد خطف النجم أحمد شاكر الضوء، بمجرد ظهوره في أولى مشاهده التي لم تستغرق أكثر من دقيقتين على شاشة التليفزيون خلال أحداث مسلسل "الاختيار 2" والذي عرض بشهر رمضان الأخير.

واستطاع الفنان أحمد شاكر عبدالفتاح، تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بصحبة الفنان إياد نصار الذي يجسد دور الشهيد محمد مبروك، ويجسد عبداللطيف دور الضابط المفصول محمد عويس الذي يعد سببًا رئيسيًا في اغتيال صديقه مبروك.

فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة 2021

يشهد اليوم الخامس من فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، اليوم الإثنين العديد من عروض الأفلام في المسابقات المختلفة للمهرجان، ويأتي فيلم "قمر 14" على رأس جدول عروض اليوم ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، لاسيما أنه يشهد عرضه العالمى الأول، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين في بطولته، حيث يعرض الساعة الساعة 10 مساء بقاعة بلازا للمؤتمرات على أن تقام سجادة حمراء لنجوم وحضور الفيلم قبل عرضه.

وتدور أحداث فيلم "قمر 14" حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ويسبق عرض الفيلم حفل بعنوان "السينما في حفل موسيقى" الساعة 7 مساء ويقام لها سجادة حمراء أيضاً لحضور الحفل،

وفى مسابقة الأفلام الطويلة يعرض اليوم أفلام "مقصورة رقم 6" إنتاج فنلندا، ألمانيا، إستونيا، روسيا الساعة 6.45 مساء في قاعة أوديماكس، وفيلم "ريش" من مصر الساعة 12.30 ظهراً، وفيلم "كلارا سولا" إنتاج السويد، بلجيكا، كوستاريكا، ألمانيا، الساعة 3.45، وفيلم "غروب الساعة" إنتاج المكسيك، فرنسا، السويد الساعة 6.45 مساء، وفيلم "ذات مرة في كالكوتا" إنتاج الهند، فرنسا، النرويج الساعة 9.30 مساء، في قاعة "سى سينما 1".