الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-10-2021

مواقيت الصلاةً
مواقيت الصلاةً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ١٩ أكتوبر في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من محافطة القاهرة الكبرى، الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس.

 

تعرض الدستور على قرائها مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١  حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة


 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

توقيت صلاة الفجر   ٤:٣٣

توقيت  الشروق       ٦:٠٠

توقيت آذان الظهر    ١١:٤٠

توقيت آذان العصر   ٢:٥٤

توقيت آذان المعرب  ٥:٢٠

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٧


 

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مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

توقيت صلاة الفجر   ٤:٣٨

توقيت  الشروق       ٦:٠٦

توقيت آذان الظهر    ١١:٤٥

توقيت آذان العصر   ٢:٥٨

توقيت آذان المعرب  ٥:٢٤

توقيت آذان العشاء.  ٦:٤٣

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء
 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢١

توقيت  الشروق       ٥:٤٨

توقيت آذان الظهر    ١١:٢٨

توقيت آذان العصر   ٢:٤٣

توقيت اذان المعرب  ٥:٠٩

توقيت اذان العشاء.  ٦:٢٦


 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٧

توقيت  الشروق       ٥:٥٠

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٥

توقيت آذان العصر   ٢:٥٢

توقيت آذان المعرب  ٥:١٥

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٣

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة أسوان 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٥

توقيت  الشروق       ٥:٤٨

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٣

توقيت آذان العصر   ٢:٥١

توقيت آذان المعرب  ٥:١٩

توقيت آذان العشاء.  ٦:٢٣
 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة السويس
 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٧

توقيت  الشروق       ٥:٥٤

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٥

توقيت آذان العصر   ٢:٤٩

توقيت آذان المعرب  ٥:١٥

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٢

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٢٩

توقيت  الشروق       ٥:٥٦

توقيت آذان الظهر    ١١:٣٦

توقيت آذان العصر   ٢:٤٩

توقيت آذان المعرب  ٥:١٥

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٣


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مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الغربية
 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٣٤

توقيت  الشروق       ٦:٠١

توقيت آذان الظهر    ١١:٤١

توقيت آذان العصر   ٢:٥٤

توقيت آذان المعرب  ٥:٢٠

توقيت آذان العشاء.  ٦:٣٨

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وائل لطفي

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