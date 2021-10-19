مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-10-2021

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ١٩ أكتوبر في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من محافطة القاهرة الكبرى، الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس.

تعرض الدستور على قرائها مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة





مواقيت الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

توقيت صلاة الفجر ٤:٣٣

توقيت الشروق ٦:٠٠

توقيت آذان الظهر ١١:٤٠

توقيت آذان العصر ٢:٥٤

توقيت آذان المعرب ٥:٢٠

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٧









مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

توقيت صلاة الفجر ٤:٣٨

توقيت الشروق ٦:٠٦

توقيت آذان الظهر ١١:٤٥

توقيت آذان العصر ٢:٥٨

توقيت آذان المعرب ٥:٢٤

توقيت آذان العشاء. ٦:٤٣

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء



توقيت صلاة الفجر ٤:٢١

توقيت الشروق ٥:٤٨

توقيت آذان الظهر ١١:٢٨

توقيت آذان العصر ٢:٤٣

توقيت اذان المعرب ٥:٠٩

توقيت اذان العشاء. ٦:٢٦





مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٧

توقيت الشروق ٥:٥٠

توقيت آذان الظهر ١١:٣٥

توقيت آذان العصر ٢:٥٢

توقيت آذان المعرب ٥:١٥

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٣

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة أسوان

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٥

توقيت الشروق ٥:٤٨

توقيت آذان الظهر ١١:٣٣

توقيت آذان العصر ٢:٥١

توقيت آذان المعرب ٥:١٩

توقيت آذان العشاء. ٦:٢٣



مواقيت الصلاة اليوم في محافطة السويس



توقيت صلاة الفجر ٤:٢٧

توقيت الشروق ٥:٥٤

توقيت آذان الظهر ١١:٣٥

توقيت آذان العصر ٢:٤٩

توقيت آذان المعرب ٥:١٥

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٢

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٩

توقيت الشروق ٥:٥٦

توقيت آذان الظهر ١١:٣٦

توقيت آذان العصر ٢:٤٩

توقيت آذان المعرب ٥:١٥

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٣



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توقيت صلاة الفجر ٤:٣٤

توقيت الشروق ٦:٠١

توقيت آذان الظهر ١١:٤١

توقيت آذان العصر ٢:٥٤

توقيت آذان المعرب ٥:٢٠

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٨