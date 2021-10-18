إطلالة جريئة للفنانة ثراء جبيل فى خامس أيام مهرجان الجونة

خطفت الممثلة الشابة ثراء جبيل الأضواء بإطلالة جريئة على الريد كاربت في اليوم الخامس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأطلت ثراء بفستان أبيض قصير مرصّع ببعض الورود على أحد الأجناب، حيث نسقت مع الإطلالة شعرًا غير مفرود، وعددًا من الإكسسوارات البسيطة التي أضافت للإطلالة.

وثراء جبيل ممثلة وكاتبة مصرية، حيث تخرجت في المعهد العالي للسينما، وحصلت على دبلومة الدراسات العليا في مجال السيناريو، وشاركت في بطولة عدد من الأفلام الروائية القصيرة وفي عدد من مشاريع تخرج المعهد العالي للسينما.

ثراء جبيل

فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة 2021

يشهد اليوم الخامس من فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، الإثنين، العديد من عروض الأفلام في المسابقات المخلقة للمهرجان، ويأتي فيلم "قمر 14" على رأس جدول عروض اليوم ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، لاسيما أنه يشهد عرضه العالمى الأول، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين في بطولته، حيث يعرض الساعة الساعة 10 مساء بقاعة بلازا للمؤتمرات على أن تقام سجادة حمراء لنجوم وحضور الفيلم قبل عرضه.

تدور أحداث فيلم "قمر 14" حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ويسبق عرض الفيلم حفل بعنوان "السينما في حفل موسيقى" الساعة 7 مساء، ويقام لها سجادة حمراء أيضًا لحضور الحفل.

وفى مسابقة الأفلام الطويلة تعرض اليوم أفلام "مقصورة رقم 6" إنتاج فنلندا، ألمانيا، إستونيا، روسيا الساعة 6.45 مساء في قاعة أوديماكس، وفيلم "ريش" من مصر الساعة 12.30 ظهرًا، وفيلم "كلارا سولا" إنتاج السويد، بلجيكا، كوستاريكا، ألمانيا، الساعة 3.45، وفيلم "غروب الساعة" إنتاج المكسيك، فرنسا، السويد الساعة 6.45 مساء، وفيلم "ذات مرة في كالكوتا" إنتاج الهند، فرنسا، النرويج الساعة 9.30 مساء، في قاعة "سى سينما 1".