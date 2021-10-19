«تخطيط التموين»: ضم الإدارات المتشابهة في إعادة الهيكلة لتحقيق الاتصال المباشر بالوزير

كشف تقرير الإدارة المركزية للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية التابع لوزارة التموين أنه تم توحيد التقسيم التنظيمي في إعادة هيكلة الوزارة الجديد الذي ضم الإدارات التي تقوم بمهام متشابهه في إدارات عامة، حيث تم استحداث الإدارة العامة للمواصفات والجودة وتقوم تحت إشراف الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية كبديل من الإدارات التي تشمل الإدارة العامة للدراسات والبحوث التكاليف والإدارة العامة للجودة الشاملة التي كانت تتبع الإدارة المركزية لشؤون الرقابة وإدارة المواصفات القياسية والإدارة المركزية للتوزيع والإدارة العامة البحوث الفنية والاقتصادية التابعة المركزية للتخطيط.

وأوضحت الإدارة المركزية للتخطيط والتنمية البشرية والشؤون المالية والإدارية بوزارة التموين أنه تم وضع تسلسل إداري في إعادة هيكل وزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف تتبع الإدارات المركزية مباشرة للدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بدلا من عدد من الإدارات المختلفة مما يساهم في تحقيق الاتصال المباشر بين تلك التقسيمات التنظيمية الجديدة على مستوى الإدارات المركزية والتواصل مباشرة بوزير التموين مما يؤدي إلى سهولة إطلاق التعليمات والتوجيهات من الوزير شخصيا وطرح الرأي والمقترحات وكذلك عرض النتائج والإنجازات مباشرة على الوزير بما يحقق مبدأ التخصص في إنجاز المهام والأعمال.