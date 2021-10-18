الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الحلقة الثالثة من حكاية «على الهامش»

نرمين الفقي
نرمين الفقي

شهدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل “إلا انا” حكاية “على الهامش”، تطورا كبيرا في الدراما التي يقدمها المخرج أحمد شفيق وكل صناع المسلسل، حيث كشفت بداية الحلقة عن قيام “رفعت” الشخصية التي يقدمها الفنان صبري فواز، بإعلان طلاقه من “ياسمين” زوجته الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي.

وقام “رفعت” بطرد" طليقته “ياسمين” أمام أبناءها، بينما حاول الأبناء في البحث عن سبب ما حدث بين والده ووالدته وجعلهم ينفصلان، بينما خرجت شائعة من حارس العقار معلنين فيها أن “ياسمين” كانت تخون زوجها وهو ما لم يحدث إطلاقاً بعدما كشفت الحلقة السابقة علي أن زوجها رفعت هو من يخونها مع صديقتها “انجي” الشخصية التي تقدمها الفنانة جيهان خليل.

بينما حدث خلاف كبير بين نجل “رفعت” الشخصية التي يقدمها الفنان محمود عمرو محمود ياسين، عندما علم أن هناك شائعة تطال من والدته “ياسمين”، ليحدث شجار شديد بينهما يضطر الى نقله الى قسم الشرطة بعد ان تعدى عليه بالضرب.

في الخلقة الثالثة من المسلسل شهدت قيام “ياسمين” الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي، بمغادرة القاهرة متجهة الي الإسكندرية في نية منها للبحث عن عمها الذي يعيش هناك، بينما ظلت متواجدة في ليلة واحدة في أحد الفنادق والتي غادرتها بسبب عدم وجود رصيد في الفيزا الخاصة بها.

حدوتة “على الهامش” هي الحكاية الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل “إلا أنا”، تأليف أمانى التونسي، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة نرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، محمود ياسين «جونيور»، وهايدي رفعت، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداثها في إطار اجتماعي حول حضانة الأم لأطفالها بعد انفصالها عن الأب، وما ينتج عن ذلك من مشكلات بعد أن تنتهي فترة الحضانة.

مشكلات شائعة القاهرة تونس الفن فصل إمام حكاية “على الهامش” الفنان صبري فواز الفنانة جيهان خليل

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شىء كبير يجرى

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