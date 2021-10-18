«الصحة» تستعد لاستقبال أولى شحنات لقاح موديرنا

كشف مصدر في وزارة الصحة والسكان أن الوزارة سوف تستقبل خلال أيام أول دفعة من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة موديرنا الأمريكية.

وأوضح المصدر لـ"الدستور" أن هذه الدفعة سوف تأتي ضمن الاتفاقات التي عقدتها وزارة الصحة والسكان مع عدد من شركات إنتاج اللقاحات لتزويد البلاد بأكبر عدد من اللقاحات وتطعيم أكبر عدد من المواطنين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي لجائحة كورونا.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال مليون و٦١١ ألفًا و٩٠ جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، السبت، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

وأضاف مجاهد أن شحنة اللقاحات وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز ال14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

يذكر أنه تم استقبال الشحنة الأولى من لقاحات فايزر بإجمالي مليون و 612 ألفًا و 260 جرعة، في شهر سبتمبر الماضي، وذلك ضمن سلسلة شحنات من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر" مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر.