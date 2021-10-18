الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعم 5 مليون طالب ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد.. أبرز أنشطة التضامن

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها في السطور التالية:

التضامن: تقديم الدعم لأكثر من 6.5 مليون طالب بالمراحل التعليمية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه يتم دعم 6 ملايين و500 ألف طالب بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث تقدم الوزارة دعما نقديا لحوالي 5 ملايين طالب بـ«تكافل وكرامة»، بخلاف مليون طالب خارج منظومة الدعم، بالإضافة إلى 300 ألف طالب آخرين

وزيرة التضامن: نساهم في تخفيف حدة الفقر متعدد الأبعاد

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تسهم في تخفيف حدة الفقر متعدد الأبعاد، بدعم الحق في التعليم والصحة والسكن الكريم والعمل وأيضًا الحق في الثقافة والمعرفة والتكنولوجيا.

وزيرة التضامن: إنشاء 3500 حضانة و500 مدرسة مجتمعية بقرى «حياة كريمة»

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي، أطلقت برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي نجح في إنشاء 1000 حضانة العامين الماضيين وفي سبيله إلى زيادة 3,500 حضانة بقرى حياة كريمة، و500 مدرسة مجتمع في قرى حياة كريمة.

«التضامن» تقيم وحدات بالجامعات الحكومية للطلاب غير القادرين

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تنفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات للطلاب غير القادرين وذوي الهمم، وإتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي للتمكين الاقتصادي والشمول المالي لهيئات التدريس وطلاب الجامعات، وحث الطلاب على المشاركة والتطوع والتبرع بالدم من خلال الهلال الأحمر المصري.

«التضامن» تصرف الدعم النقدى «تكافل»

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى «تكافل» عن شهر أكتوبر.

«التضامن» تطلق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» التي تنفذها وزارة التضامن بالشراكة مع مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة المنيا.

التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي الجامعات الحكومية بنك ناصر الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج الدعم النقدي

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