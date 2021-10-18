إيناس الدغيدى: «ريش» ضعيف وهناك جهات تمول هذه النوعية من الأفلام

شنت المخرجة إيناس الدغيدي،هجوماً على فيلم ريش الذي يشارك في مهرجان الجونة السينمائي، عقب انسحاب عدد من الفنانين من العرض الخاص للفيلم.

وقالت الدغيدي إن انسحابها من عرض الفيلم يأتي بسبب أنه ضعيف فنيا ولا يوجد مضمون يطرحه، مما يجعلنا نتساءل عن سبب فوَزه بجائزة في مهرجان كان السينمائي.

وأضافت الدغيدي في تصريحات صحفية، أنها لا تهتم صناعه بالإساءة إلى مصر فقد لا يدركون أن هناك بعض الجهات تمول هذه النوعية من الأفلام التي تخدم أغراضا خاصة.

وأشارت الدغيدي إلى أن فيلم ريش ضعيف على كل المستويات، وأنها كمخرجة لا تحجر على آراء أحد لكننا كنا ننتظر عملا فنيا ذا قيمة.

وأوضحت إيناس أنها وقت عرض فيلمها استاكوزا في أحد المهرجانات الدولية أبدى العديد من مشاهدي الفيلم إعجابهم بجمال المناظر في العمل وجمال مصر.