محافظ دمياط تبحث مع جهاز تعمير الساحل الشمالى تطوير المشروعات

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمخططات تطوير بعض المناطق بالمحافظة، والتى من المقرر تنفيذها بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، حيث جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلى الجهاز عصر اليوم الاثنين.

واطلعت "المحافظ" على المقترحات الخاصة بتطوير ميدان الشهابية، وذلك بعد دراسة كافة المحاور الخاصة به من عرض الموقف الحالى وموقعه بالنسبة لشبكة الطرق، بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة وتوفير مسار مرورى مباشر لطريق دمياط / بورسعيد وأيضاً إتاحة أماكن انتظار للسيارات بالإضافة إلى تناول الأوجه الايجابية والسلبية لكل مقترح للوصول إلى مخطط مناسب يحقق الأهداف المطلوبة للتطوير الشامل التى تتفق مع الرؤى المستقبلية للموقع وما سيتم بالمراحل المقبلة من تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية".

وعلى جانب آخر، اطلعت "الدكتورة منال عوض" أيضاً على النموذج التصميمى المقترح لتطوير مبنى الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومحطة الركاب بمدينة رأس البر، وذلك ليتضمن أجزاء للمحال والبازارات وجزءا إداريا للهيئة وآخر للموقف لتزويده بأنظمة مراقبة ومسجد دورات مياه إلى جانب تخطيط المنطقة المحيطة بشكل كامل وتزويد المبنى بأنظمة الحماية المدنية.

كما تابعت "المحافظ" الموقف الخاص بخطة تطوير شارع الفنار بمدينة عزبة البرج وكورنيش النيل بمدينة الزرقا وأيضاً ٤ شوارع بمدينة فارسكور، وكذا إنشاء سوق الجمعة المقرر تنفيذه بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية بمنطقة شطا.

كما تابعت "المحافظ" الموقف الخاص بخطة تطوير شارع الفنار بمدينة عزبة البرج وكورنيش النيل بمدينة الزرقا وأيضاً ٤ شوارع بمدينة فارسكور، وكذا إنشاء سوق الجمعة المقرر تنفيذه بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية بمنطقة شطا،حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تطوير المشروعات في دمياط.