الجفاف يسيطر على كاليفورنيا والحرائق تدمرها

أكدت مجلة «نيوزويك» الأمريكية أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية سجلت عامها الأكثر جفافاً من حيث هطول الأمطار منذ ما يقرب من قرن في ظل مواصلة الولاية محاربة الحرارة الشديدة والحرائق المستعرة وظروف الجفاف القياسية.

وتابعت أن بيانات من مركز المناخ الإقليمي الغربي رصدت أن ما مجموعه 11.87 بوصة فقط من الأمطار والثلوج قد سقطت على كاليفورنيا في عام المياه 2021، ويعد هذا الرقم أقل من نصف متوسط ​​هطول الأمطار في الولاية ، والذي يقول الخبراء إنه يبلغ حوالي 23.58 بوصة.

وأضافت أن آخر مرة أبلغت فيها الولاية عن مثل هذه الأمطار والثلوج القليلة في عام 1924، وتم إحصاء البيانات من خلال حساب متوسط ​​ هطول الأمطار المقاسة من كل محطة مناخية في الولاية من 1 أكتوبر 2020 حتى 30 سبتمبر 2021.

وأشارت إلى أن إدارة الموارد المائية في كاليفورنيا (DWR) توصلت لهذه الأرقام ذلك استنادًا إلى المستويات المنخفضة لكل من هطول الأمطار و الجريان السطحي للمياه.

وتأتي أحدث التقارير في الوقت الذي واجهت فيه كاليفورنيا ظروفًا غير مسبوقة من الحرارة والجفاف على مدار العام ، والتي تفاقمت بشكل متزايد بسبب تغير المناخ.

وأكدت الصحيفة أن هذا الصيف، سجلت الولاية أشد ظروف جفاف قسوة منذ 126 عامًا وأعلى درجات حرارة مسجلة خلال منتصف شهر اغسطس ، تم تسجيل أعلى درجة حرارة على الأرض على الإطلاق - 130 درجة فهرنهايت - في مركز زوار فرنيس كريك بكاليفورنيا في وادي الموت.

وكشفت خريطة الولايات المتحدة للجفاف ، وهي خريطة أسبوعية يتم تحديثها لإظهار الظروف المتعلقة بالجفاف في جميع أنحاء البلاد ، أن أكثر من 87 في المائة من ولاية كاليفورنيا تعاني حاليًا من جفاف شديد

كما أدت الظروف الجافة في كاليفورنيا إلى زيادة صعوبة مكافحة حرائق الغابات، وفقًا لـ Cal Fire ، وكالة مكافحة الحرائق في الولاية ، حيث اندلعت 9 من أكبر 20 حرائق في ولاية كاليفورنيا منذ عام 2020، ما تسبب في احتراق ملايين الأفدنة ، إلى جانب آلاف المنازل وبلدات بأكملها هذا العام.