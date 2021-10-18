الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا ترصد هجمات إلكترونية من أمريكا وألمانيا وأوكرانيا

هجمات إلكترونية
هجمات إلكترونية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، أن بلاده رصدت هجمات إلكترونية من الولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا، من بين بلدان أخرى، أثناء فترة الانتخابات البرلمانية.

وقال سيومولوتوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "لقد سجلنا بالفعل ارتفاعًا في نسبة التدخل الإلكتروني في أنظمة المعلومات الحكومية أثناء فترة التحضير للانتخابات، وخلال أيام التصويت في سبتمبر 2021".

وأضاف أن الأجهزة الروسية المعنية سجلت هجمات إلكترونية شُنت من أراضي داخل الولايات المتحدة وألمانيا وأوكرانيا وأماكن أخرى، ضد خوادم لجنة الانتخابات المركزية خلال أيام التصويت، مؤكدًا أن موسكو تعتبر هذه التصرفات محاولات للتأثير على إرادة المواطنين الروس.

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، قد أكد، في وقت سابق، تنامي الهجمات السيبرانية على الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية الرقمية الحيوية في البلاد خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن موسكو تدين هجمات جماعة (الحوثيين) على المملكة العربية السعودية، وترى فيها تهديدًا لاستقرار المنطقة.

وقال سلوتسكي، في حديثٍ لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "ندين بشدة هجمات الحوثيين على السعودية"، مضيفًا: "تمثل هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتشكل خطرًا ليس على أمن المملكة وحدها، بل والاستقرار الإقليمي ككل".

وحذر البرلماني الروسي من أن استمرار هذه الهجمات لا يصب في مصلحة تطبيق عملية التسوية السلمية في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفًا: "ندعم جهود التحالف العربي الرامية إلى حماية المدنيين والمرافق المدنية من الهجمات العدائية".

وفي 11 أكتوبر الجاري، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء تصعيد التوترات حول اليمن.

وشددت الخارجية الروسية على أنها تعتبر أي هجمات على مرافق مدنية غير مقبولة، فيما حثت كافة أطراف النزاع على الامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة عدد ضحايا الحرب وتدمير البنى التحتية وزيادة الظروف الإنسانية الحرجة في البلاد تعقيدًا.

موسكو أوكرانيا المانيا أمريكا هجمات الكترونية الخارجية الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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