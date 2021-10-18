رئيس «القومي للسينما» تشيد بتنظيم مهرجان الجونة

أشادت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما بالنجاح الذي حققته إدارة الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وقالت زينب عزيز إن هناك تنظيم أكثر من رائع لفعاليات المهرجان التي تقام بالتوازي ما بين عروض للأفلام و ندوات، مشيدة كما أشادت بنوعية الأفلام التي تنافس داخل المهرجان حيث قامت الإدارة بإنتقاء مجموعة مميزة من الأفلام من دول مختلفة وتناقش عدة قضايا هامة.

وأشارت إلى أن المهرجان أصبح ملتقي لكل محبي السينما والدراما ووسيلة للتواصل فيما بينهم، مؤكدة أن المهرجان يتطور في كل دورة عن السابقة بشكل يواكب تطور الحركة في عالم السينما.

فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة

يشهد اليوم الخامس من فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، اليوم الإثنين العديد من عروض الأفلام في المسابقات المخلقة للمهرجان، ويأتي فيلم "قمر 14" على رأس جدول عروض اليوم ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، لاسيما أنه يشهد عرضه العالمى الأول، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين في بطولته، حيث يعرض الساعة الساعة 10 مساء بقاعة بلازا للمؤتمرات على أن تقام سجادة حمراء لنجوم وحضور الفيلم قبل عرضه.

تدور أحداث فيلم "قمر 14" حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ويسبق عرض الفيلم حفل بعنوان "السينما في حفل موسيقى" الساعة 7 مساء ويقام لها سجادة حمراء أيضاً لحضور الحفل.

جوائز مسابقات الأفلام المشاركة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي:

جائزة الإبداع وحصل عليها النجم أحمد السقا في حفل الافتتاح جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تنقسم إلى:

جائزة نجمة الجونة الذهبية وهي نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة الفضية وهي نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة البرونزية وهي نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل وهي نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي.

يتم اقتسام الجائزة النقدية بالتساوي بين المخرج والمنتج الرئيسي للفيلم الفائز بالجائزة.

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل وهي نجمة الجونة وشهادة.

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة وهي نجمة الجونة وشهادة.

لأول مرة جائزة جديدة وهي نجمة "الجونة الخضراء": المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة وهي عبارة عن شهادة وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الطويلة تنقسم إلى:

جائزة نجمة الجونة الذهبية وهي نجمة الجونة شهادة و30000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة الفضية وهي نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة البرونزية وهي نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل وهي نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي.

جوائز مسابقة الفيلم القصير وتنقسم إلى:

جائزة نجمة الجونة الذهبية وهي نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكي.

جائزة نجمة الجونة الفضية وهي نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة البرونزية وهي نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمريكي.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير وهي نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أمريكي.

يتم تسليم الجائزة النقدية لمخرج الفيلم الفائز بالجائزة.

جائزة سينما من أجل الإنسانية ويمنحها جمهور المهرجان لفيلم يهتم بالقضايا الإنسانية وهي نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي.

جائزة خالد بشارة

تهدف جائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة إلى دعم والاعتراف بالمواهب الصاعدة وتقدم جائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

جائزة منصة الجونة السينمائية