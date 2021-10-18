الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا (صور)

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تفقد طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه محمود عيسي وعادل داوود رئيسي حي أول وثان طنطا، أعمال تطوير كورنيش طنطا، حيث يتم  تطوير كورنيش الغفران بطول 3700 متر، من سكة المحلة حتى كوبري الغفران ضمن الخطة الاستثمارية ومن كوبري الغفران  حتى كوبري قحافة ضمن خطة تطوير العشوائيات، إلى جانب إنشاء كونيش جديد من سكة المحلة وحتى كوبري فاروق.

كما تفقد محافظ الغربية، صباح اليوم، مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمركز زفتى داخل ١٢ قرية وهم ( نهطاي، حنون، دمنهور الوحش، سنبو الكبرى ، ميت الرخا، تفهنا العزب، سندبسط، دهتورة ، ميت النور، شرشابة، كفر شبرا قلوج وشبراملس).

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا

بدأت الجولة بقرية نهطاي، حيث تفقد المحافظ ترعة العطف والجاري تبطينها بتكلفة مالية ٣٨ مليون جنيه ووصلت نسب التنفيذ بها إلى ١٥٪ ، كما تفقد أعمال البناء والتشييد للمجمع الزراعي والمقام بتكلفة ٥.٢ مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت ٣٠٪، وكذلك أعمال البناء بالمجمع الخدمي والمقام على مساحة ٦٠٠ متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها ١٠ مليون جنيه، وبلغت نسب تنفيذه ٤٥٪ ،حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وجاري البناء بالطوب .

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا

تابع المحافظ جولته بتفقد مركز طب الأسرة بقرية حنون والوحدة الصحية بقرية دمنهور الوحش ، حيث سيتم تطوير كل منهما بإجمالي تكلفة ٤ مليون جنيه لكل وحدة ، ذلك إلى جانب الوحدة الصحية بميت الرخا والتي سيتم تطويرها أيضاً بتكلفة مالية ٢ مليون جنيه.

وواصل محافظ الغربية جولته بتفقد الأعمال بمجمع الخدمات الزراعية بقرية سنبو الكبرى ، حيث وصلت نسب انتهاء الأعمال به إلى ٣٥٪ بتكلفة‏ ٥.٢ مليون جنيه، كما تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى (تفهنا العزب، سندبسط، دهتورة، ميت النور، شرشابة، كفر شبرا قلوج وشبراملس) .

 أعمال تطوير كورنيش طنطا

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عدداً من قطع الأراضي والتي يتم تخصيصها بتلك القرى لبناء عدد من المشروعات لخدمة أهالي مركز زفتى، كما استمع إلى شكاوى المواطنين موجهاً المختصين بحلها على الفور.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ، يتم تنفيذها داخل مركز زفتى، من خلال تنفيذ  ٦٦٥ مشروع  بتكلفة تقديرية ٣ مليار جنيه.

أعمال تطوير كورنيش طنطا
أعمال تطوير كورنيش طنطا
أعمال تطوير كورنيش طنطا
أعمال تطوير كورنيش طنطا
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