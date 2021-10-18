الإثنين 18 أكتوبر 2021
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تقارير ومتابعات

طبيب تغذية: حلوى المولد تسبب ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين

حلوى المولد
حلوى المولد

يحتفل المسلمون كل عام بالمولد النبوي، فهناك طقوس يقومون بها احتفالا بذكرى ميلاد الرسول (ص) حيث تعم الفرحة والسعادة على قلوب المسلمين في كل مكان، وكل عام يتسارعون علي شراء حلوي المولد، احتفالا بذكري ميلاد الرسول.

لكن مع زيادة الإفراط في تناول الحلوي يؤدي إلي حدوث مشاكل في الجسم بسبب زياده نسبة السكر في الدم، لذا تواصلت" الدستور" مع دكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية لمعرفة ما إذا كانت الحلوي ضارة أم نافعة، وما الكمية التي يجب أن يلتزم بها المواطنين في تناول حلوي المولد النبوي الشريف.

يجب تناول قطعة أو قطعتين فقط 

قال د. أسامة صلاح، أخصائي التغذية "إنه بالنسبة لحلاوه المولد عموما فهى مليئة بالسعرات الحرارية العالية، وأغلبها من السكر، ويفضل تناول قطعة أو قطعتين فقط، والالتزام بشرب الماء الكثير بعد الاكل".

أشار صلاح الي أن علي المواطنين التقليل من تناول حلوي المولد النبوي، موضحًا:" إذا كان لديك علبة حلويات كبيرة تقسم علي شهرين وعلي مدار اليوم تناول قطعه واحدة بسبب ارتفاع نسبة السكر بها، ما يؤدي لحدوث أضرار كثيرة منها زيادة الوزن والسمنه المترتب عليها حدوث إغماء وجلطات وارتفاع ضغط الدم.

وأردف أسامة في حديثة أن الملبن وعين الجمل والسمسمية أكثر الأنواع ارتفاع في السعرات الحرارية، موضحًا أنها تبدأ من 400 سعر حراري وتصل لـ1000 سعر حراري ويحدد السعر الحراري علي حسب كمية السكر وحجم القطعة المصنعة.

حلوى المولد ضارة وليس لها نفع

أوضح صلاح:" حلوى المولد ضارة وليس لها نفع، وأغلبها سعرات الحرارية، لكن هذا احتفال لا نستطيع منع الناس، حيث تسبب السمنة وارتفاع السكر ويرتفع هرمون الأنسولين وهو هرمون تخزين الدهون وتسبب في ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

الرياضة والأدوية والأعشاب لا تقلل حرق السعرات 

وأشار محمود إلى أن السعرات الحرارية التي تخزن في الجسم لا يوجد أي طريقة لحرقها بشكل سريع حتي الأعشاب والرياضة، فيجب اتباع نظام غذائي صحي لحرقها.

المولد النبوي طقوس ميلاد الرسول الفرحه حلوى المولد النبوي الجسم السكر الدستور أسامة صلاح أخصائي التغذية

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