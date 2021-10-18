الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يشارك في ختام الملتقى التسويقى الأول للتمور بالوادى الجديد

ختام الملتقى التسويقى
ختام الملتقى التسويقى الأول للتمور بالوادى الجديد

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، في ختام  الملتقى التسويقى المصرى  للتمور بمحافظة الوادى الجديد بحضور اللواء محمود شعراوى وزراء التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى  والمهندس على المصيلحى التموين والتجارة الداخلية ،ونيفين جامع وزيرة الصناعة وعدد من القيادات. 

وفي استضافة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبمشاركة عدد من كبار شركات تصنيع  وتغليف ومنتجى التمور شاركت تمور سيوة في المعرض حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين  في الملتقى الذى أقيم خلال الفترة من ١٦ الى ١٨ اكتوبر ٢٠٢١. 

ختام الملتقى التسويقى الأول للتمور بالوادى الجديد

وكانت قد بدأت محافظة الوادى الجديد، السبت الماضي، فعاليات الملتقى التسويقى الأول للتمور المصرية، بمركز الخارجة، والذى يقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بمحافظة الوادى الجديد والتى بلغت 151 ألف طن بموسم 2020 بإجمالى أعداد نخيل وصلت إلى 2 مليون نخلة

ختام الملتقى التسويقى الأول للتمور بالوادى الجديد

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تصريحاته، إن أهداف الملتقى التسويقى الاول للتمور تتمثل فى تشجيع قطاعى إنتاج وتصنيع التمور لاستهداف الاسواق التصديرية، وعرض أهم أصناف التمور المصرية، وأهم متطلبات مصانع التمور من خامات، وتوثيق الروابط وتعزيز التعاون بين العارضين والزائرين من داخل وخارج مصر، وعرض الجديد فى مجال زراعة وصناعة وتصدير التمور والتعامل مع المنتجات الثانوية من خلال ورش العمل، وتحفيز الابتكار والإبداع من خلال فئات المسابقة المطروحة، وإلقاء الضوء على أهمية المنتجات الثانوية للنخيل وتعزيز قيمتها المضافة.

ختام الملتقى التسويقى الأول للتمور بالوادى الجديد

وأضاف محافظ الإقليم ، أن الملتقى يضم معرضًا لمنتجات التمور ومشتقاتها، حيث يتم عقد ورش عمل وندوات علمية وأنشطة ثقافية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور وفتح آفاق التصدير أمام المنتجات المصرية، وكذلك تنظيم مسابقة، لاختيار أفضل 8 فئات من بين المشاركين بالملتقى، فضلا عن إقامة بعض الفعاليات الثقافية، يومى السبت والأحد بفندق "الكينج" بمدينة الخارجة من الساعة 10 ص وحتى 6 م.

ختام الملتقى التسويقى الأول للتمور بالوادى الجديد
ختام الملتقى التسويقى الأول للتمور بالوادى الجديد
محافظ مطروح محافظة الوادي الجديد وزيرة الصناعة الملتقى التسويقي المصري اللواء محمود شعرواي

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وائل لطفي

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