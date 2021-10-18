الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تفشل فى احتواء كارثة الفيضان والأرصاد تحذر من هطول الأمطار

فيضانات الهند
فيضانات الهند

أكدت شبكة «CNN» الأمريكية، أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت جنوب الهند تسببت في انهيارات أرضية وكوارث انسانية كبيرة.

وتابعت أن الأمطار الغزيرة تهاجم ولاية كيرالا الساحلية منذ يوم الجمعة ، مما تسبب في تضخم الأنهار وإغراق الطرق وغرق المركبات في المياه الموحلة ، وتحولت بعض المنازل إلى أنقاض.

وأشارت إلى أن جهود الإنقاذ متواصلة منذ السبت بمساعدة الجيش والبحرية والقوات الجوية الهندية، حيث نشرت القوة الوطنية لمواجهة الكوارث 11 فريقًا عبر الأجزاء الجنوبية والوسطى من ولاية كيرالا.

وقُتل 13 شخصًا في انهيار أرضي في منطقة كوتايام ، وفقًا لمسئولين بالولاية، وقال مسئولون إنه تم انتشال 9 جثث من موقع انهيار أرضي آخر في منطقة إيدوكي ، مضيفين أن شخصين ما زالا في عداد المفقودين، كما لا يزال 3 صيادين في منطقة مالابورام في عداد المفقودين.

وقال كوسيجان مفوض ولاية كيرالا إن فرق الإنقاذ تحاول حاليًا تحديد عدد الأشخاص المفقودين، كما تم إجلاء آلاف الأشخاص إلى أكثر من 150 معسكر إغاثة في جميع أنحاء الولاية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن هطول الأمطار الغزيرة نجم عن منطقة ضغط منخفض فوق بحر العرب الجنوبي الشرقي وكيرالا، وكان من المتوقع أن ينحسر الطوفان يوم الاثنين ، لكن الارصاد لا تزال يتوقع هطول أمطار من 50 إلى 100 ملم (2 إلى 4 بوصات) للمنطقة في الأيام المقبلة.

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية يوم الأحد تنبيهات في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، قائلة إنه اعتبارًا من 20 أكتوبر من المحتمل أن تؤثر موجة شرقية على "شبه الجزيرة الجنوبية في الهند ، حيث تقع ولاية كيرالا" ، وتتسبب في هطول أمطار واسعة النطاق إلى حد ما مع سقوط غزير معزول ... ومن المحتمل أن تتواصل لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أيام لاحقة ".

فيضانات الهند امطار الجيش الإنقاذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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